Снимка: БТА
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Само за седмица починалите вследствие на жегите във Франция са се увеличили с 30%
Сериозен ръст на смъртните случаи е отчетен във Франция по време на жестоката гореща вълна, която засегна страната миналия месец. Това съобщи френският министър на здравеопазването Стефани Рист, като уточни, че в периода от 22 до 28 юни са регистрирани 2025 смъртни случая повече в сравнение с предходната седмица, което представлява увеличение от близо 30%.
Белгия също отчита ръст на смъртността от 39% през последните дни на юни. Здравните власти очакват броят на починалите вследствие на горещините да продължи да нараства.
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Особено сериозно е увеличението на смъртните случаи сред хората на възраст над 45 години.
На 24 юни Франция отбеляза най-горещия ден в историята на метеорологичните си измервания със средна денонощна температура от 30 градуса за цялата страна, с което беше подобрен предишният рекорд, поставен през 2003 и 2019 г.
Още от този уикенд се очаква в Южна Франция и на Пиринейския полуостров да нахлуе нова гореща вълна.Редактор: Иван Иванов
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