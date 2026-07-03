Сериозен ръст на смъртните случаи е отчетен във Франция по време на жестоката гореща вълна, която засегна страната миналия месец. Това съобщи френският министър на здравеопазването Стефани Рист, като уточни, че в периода от 22 до 28 юни са регистрирани 2025 смъртни случая повече в сравнение с предходната седмица, което представлява увеличение от близо 30%.

Белгия също отчита ръст на смъртността от 39% през последните дни на юни. Здравните власти очакват броят на починалите вследствие на горещините да продължи да нараства.

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Особено сериозно е увеличението на смъртните случаи сред хората на възраст над 45 години.

На 24 юни Франция отбеляза най-горещия ден в историята на метеорологичните си измервания със средна денонощна температура от 30 градуса за цялата страна, с което беше подобрен предишният рекорд, поставен през 2003 и 2019 г.

Още от този уикенд се очаква в Южна Франция и на Пиринейския полуостров да нахлуе нова гореща вълна.

Редактор: Иван Иванов