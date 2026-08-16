Певицата MONA приветства домакинството на България на „Евровизия 2027“ и заяви, че конкурсът ще бъде огромна възможност за българските артисти. „Радвам се най-вече заради самия факт, че „Евровизия“ ще бъде в България и че Дара донесе това щастие на всички нас“, каза MONA в ефира на „Събуди се“.

Тя е била част от публиката на конкурса през последните три години и смята, че България може да се справи с организацията. „Това ще бъде едно от най-големите събития, които са се случвали в България през последните години, особено за нашето поколение артисти“, посочи певицата.

MONA призна, че би искала да представи страната ни на сцената на „Евровизия“, ако получи такава възможност. „Мисля, че има какво да се покаже – от гледна точка на фолклора, модерния прочит и на всичко, което се случва в обществото“, каза тя.

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Певицата разказа и за съвместната си работа с Любо Киров. Двамата са на турне, а MONA успоредно с това провежда и първото си самостоятелно мини-лятно турне. На 19 август тя ще има концерт във Варна, а на 28 август – в София.

„Аз тепърва изграждам моята аудитория. Представям си го така, сякаш всички заедно строим една къща, а аз сега поставям основите“, сподели MONA.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Дарина Методиева