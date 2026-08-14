Служители на „Икономическа полиция“ в Ловеч разследват предполагаема схема за източване на средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса чрез отчитане на стоматологични прегледи и лечения, които, според първоначалните данни, реално не са били извършвани.

Разследването е започнало след получена информация за дружество, към което е регистриран кабинет за индивидуална практика за първична дентална помощ. Само през 2025 г. практиката е получила над 330 000 лева от НЗОК за отчетени стоматологични дейности.

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По първоначални данни пред Здравната каса са били декларирани прегледи и лечение на пациенти, част от които всъщност не са посещавали кабинета. На 13 август служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР - Ловеч са извършили претърсване на помещение в Тетевенско, използвано като стоматологичен кабинет.

При акцията са открити и иззети медицински документи за около 3600 пациенти. Според полицията за голяма част от тях има данни, че не са посещавали практиката, въпреки че на тяхно име са били отчетени стоматологични дейности, впоследствие заплатени от НЗОК.

Разследващите са намерили и списъци с лични данни на български граждани и номера на здравноосигурителни книжки. Предполага се, че информацията е била използвана във връзка с фиктивно отчетените прегледи и лечения.

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По случая е образувано досъдебно производство за документна измама. Разследването трябва да установи каква точно сума е била неправомерно получена от бюджета на НЗОК, колко пациенти са засегнати и за какъв период е действала предполагаемата схема. Работата по случая продължава под ръководството на Районната прокуратура в Ловеч.

Редактор: Цветина Петкова