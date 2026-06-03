Спецакция на „Икономическа полиция“ в Пловдив разкри източване на Националната здравноосигурителна каса в особено големи размери. Информацията бе съобщена от вътрешния министър Иван Демерджиев.

По негови думи става дума за около 3000 фиктивни клинични пътеки на пациенти, които реално не са получили услуги по рехабилитация. Разпитани са около 35-има свидетели. Задържани са шестима души, за които към момента има подозрения за съпричастност към престъплението. Повдигнати са пет обвинения.

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„Сумата е източена от касата чрез фиктивни направления и с печати на лекари, които в голямата си част дори не са знаели, че печатите им се използват. Размерът ѝ възлиза на около 500 000 евро за една година. Продължаваме да разследваме и предходни периоди, както и дали тази практика е била използвана и на други места, освен в Пловдив“, обяви още министърът.

Демерджиев изрази надежда, че работата по случая ще продължи и резултатите от нея ще бъдат доразвити. Подробности по акцията ще бъдат представени на съвместен брифинг на областния директор на МВР и окръжния прокурор в Пловдив в сряда следобед.