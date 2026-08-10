Над 1 милион къса цигари са заловени в турски камион на граничния пункт „Лесово”. Цигарите били укрити в специално издълбани в изолационни сандвич панели тайници. Пратката е била предназначена за Франция.

Стойността на цигарите е над 200 000 евро, каза Радостина Сачанова, ръководител на митническия пункт.

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"При рентгеновата проверка беше установена различна плътност на част от панелите. След премахване на горния слой на някои от панелите се установи, че полиуретановата пяна вътре е издълбана и в кухините са били подредени цигари. Контрабандата на акцизни стоки е насочена към Западна Европа заради голямата разлика в цените. Една кутия цигари от марка като тези, които задържахме, в Турция може да се намери за около 3 евро, докато във Франция например цената е около 13 евро", обясни Сачанова.

От прокуратурата в Ямбол съобщиха, че започват съвместно разследване с турските си колеги. Целта е да бъде разкрит канал за контрабанда на цигари.

"Ще се иска съдействие от турските власти, тъй като моментът на товарене на стоката – къде е товарена и как е пакетирана – се е случил на турска територия. Ние трябва да получим информация оттам", подчерта Дойчин Дойчев от Окръжна прокуратура – Ямбол.

Снимка: Агенция „Митници”

Различните видове марки в Турция струват около 3 евро, докато във Франция цената им достига до 12 евро за кутия цигари.

От началото на годината са заловени над 6 милиона къса контрабандни цигари на граничния пункт „Лесово”.

Снимка: Агенция „Митници”

Видео: Агенция "Митници"