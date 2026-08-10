Има тревожна тенденция за засилване на садистичните прояви и импулси у младите хора. Това заяви криминалният психолог Даниел Генков в ефира на „Здравей, България”. Той коментира убийството в Пловдив, за което обвинени са петима младежи. Според Генков зад подобни групи в повечето случаи стои рационализация на садизма.

Много малка е вероятността младеж да извърши подобно нещо, ако е сам. „В динамиката на „глутницата” има размиване на груповата отговорност. Когато си част от едно цяло, си много по-склонен да направиш неща, които не би направил, когато си сам. Това се дължи на обстоятелството, че стават по-малко критични в такива ситуации. Другият ключов момент е деперсонализацията. В група се размиват индивидуалните граници. Интелектуалното равнище на групата като цяло е много по-ниско от това на отделните ѝ членове. Всички тези обстоятелства създават предпоставки за ескалация на агресията”, коментира психологът.

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Той допълни, че подобни групи винаги имат знаци, които символизират тяхната общност.

„Младите хора в пубертета имат желание да се идентифицират с някаква група, да се чувстват значими. Има достатъчно индикации за това, че жестокото нападение в Пловдив е било предварително планирано и организирано. Фактът, че след побоя заподозрените са си тръгнали и са си купили дюнери с пари, откраднати от жертвата, показва липса на състрадание и разбиране на стореното”, каза още Генков.

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Той коментира, че трябва органите на реда и компетентните служби да работят за превенция и установяване на подобни фракции и организации.

„Далеч съм от мисълта, че тези младежи са били твърди поклонници на някаква идеология. Но е добре да има мониторинг и контрол върху такива хора”, коментира психологът.

„Проблемът за злото у човека е екзенстенциален. В днешния свят обаче ни се набива на очи, защото социалните мрежи умножават многократно проявите на различни типове отношения между нас, хората”, смята специалистът.

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Редактор: Ина Григорова