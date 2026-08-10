Снимка: Стопкадър
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Видеото е публикувано във Facebook групата на жителите на града
След побоя между деца в Радомир на фокус са четири лица. Едното е жертвата на побоя, второто е насилникът, трето лице снима, а четвърто разпространява клип във Facebook групата на жителите на града.
„Деянието започва в ранните часове на 7 август. Органите на реда започнаха работа по случая, веднага след като видеото беше публикувано. Участниците в него са на възраст между 15 и 17 години. До момента нямат противообществени прояви. Децата се познават и са упражнявали заедно спортни дейности”, разказа старши инспектор Симеон Славчев.
Във видеото обаче, още преди боят да започне, нападателят поставя ръка на сърцето си и се представя като скинар. „Аз като скинар ще го бия, защото какво ми каза вчера? Какво? Какво ми каза?”, се чува в клипа.
Симеон Славчев подчерта, че нападателят не е такъв и изтъкна, че той е от нормално семейство.
„Свиках среща между компетентните органи, още като разбрах за видеото. Това е първият такъв случай в Радомир и предприемаме мерки да предотвратим подобни прояви в бъдеще”, категоричен е градоначалникът Кирил Стоев.
По случая е образувано досъдебно производство.
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Припомняме, че на 7 август сутринта в интернет пространството се появи видео, на което се вижда как момче нанася удари на друго дете и прави опит да свали панталона му. Случващото се е заснето от трети човек, а преди физическата агресия към пострадалия се чуват и обидни реплики.
Повече гледайте във видеото.
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