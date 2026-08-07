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На кадрите се вижда как момче нанася удари на друго дете и прави опит да свали панталона му
Полицията в Перник започна проверка след разпространен в социалните мрежи видеозапис, който показва насилие над непълнолетно момче в Радомир. От Областната дирекция на МВР обявиха, че са се самосезирали.
Видеото се появи в интернет пространството в петък сутринта. На кадрите се вижда как момче нанася удари на друго дете и прави опит да свали панталона му. Случващото се е заснето от трети човек, а преди физическата агресия към пострадалия се чуват и обидни реплики.
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Случаят получи допълнителен отзвук, след като записът беше публикуван във Facebook от друго момче, което от своя страна отправя закани за саморазправа с нападателя от видеото.
Кметът на Радомир Кирил Стоев съобщи пред БТА, че е научил за случилото се от социалните мрежи и свика спешна среща на институциите. В нея ще участват представители на полицията, отдел „Закрила на детето“, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, образователните институции и други компетентни органи.
Целта е да бъдат изяснени всички обстоятелства около насилието, както и да се набележат конкретни последващи мерки. „Изчакахме полицията да установи извършителите. Доколкото знам, вече имат някаква информация, но до мен все още нищо не е стигнало“, заяви Стоев.
Кметът подчерта, че особено тревожни са не само проявите на насилие, но и заснемането и разпространението им онлайн, което може да предизвика нова агресия. Впоследствие стана ясно, че на координационната среща в общината е било взето решение да се засили полицейското присъствие в града на местата, където се събират младежи.
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„Ние, като деца, също сме се сдърпвали, но заснемането на подобни клипове и разпространението им в социалните мрежи, което може да доведе до последваща агресия, е недопустимо“, коментира той.
Стоев заяви още, че местната власт няма да остане безучастна.
По-късно дойде и позицията на МВР. От министерството посочват, че са установени всички участници във видеоклипа с насилие над дете в Радомир.
Районната прокуратура в Перник води разследване за принуда спрямо момче на 12 години. Предстои извършване на медицински преглед и назначаване на съдебномедицинска експертиза, както и разпити на свидетели и приобщаване на видеоклип към материалите по делото.
„Полицията се е самосезирала минути след разпространяването на видеото. Незабавно е започнала съвместна работа с представители на Община Радомир, МКБППМН и отдел „Закрила на детето. В общината е проведена спешна координационна среща, на която институциите са разпределили действията си за пълното изясняване на случая. Пострадалото дете е 12-годишно момче от Радомир. С него се работи в присъствието на родител и инспектор от „Детска педагогическа стая“, сочи позицията на МВР, публикувана във Facebook.
Предполагаемият извършител - 14-годишно момче от Перник, което често пребивава на територията на Радомир. Предстои с него да бъдат извършени необходимите процесуално-следствени действия при спазване на законовите изисквания за работа с непълнолетни. По първоначални данни случаят е от около две седмици, но видеото е било разпространено публично едва в петък сутрин.Редактор: Цветина Петкова
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