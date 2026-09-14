Защо се стигна до втори инцидент в склад на "ЕМКО" за месец и трябва ли държавата да поеме охраната на складовете? Темата в ефира на "Здравей, България" коментираха експертът по сигурност и боеприпаси полк. Иван Миланов, журналистът Валери Тодоров и Найден Илиев, експерт по боеприпаси и бивш зам. - технически директор на "ЕМКО".

Според Валери Тодоров натрупването на толкова случайности говори за системност. "Не можем да избегнем и факта, че всичко се върти около една и съща фирма и тук вече могат да се направят доста повече работни хипотези", смята той.

По думите му, освен външна намеса, не е изключено тези случки да са резултат и от конкурента борба. Тодоров отчита още, че е възможно да е имало и проблеми вътре в самата фирма, въпреки, че по думите му, пътят на оръжията и боеприпасите се проследява изключително внимателно. Той изключва поредицата от инциденти да е резултат от небрежност или недостатъчни мерки за сигурност.

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Според него е явно, че около тази фирма има интерес. "Трябва да се види къде отива продукцията, защо е този повишен интерес именно към тази фирма. Да предполагаме, че при тази война, която се води в Украйна, агенти на руските служби не работят, стоят и чакат отстрани да видят какво ще се случи, е наивно", каза Тодоров, допълвайки, че в работните хипотези не може да се изключи нищо, още по-малко и руска връзка, тъй като Русия действа в дълбочина и се опитва да предотврати доставките на боеприпаси.

Той отчете недостатъчен капацитет на службите да проследяват връзките, които идват отвън. "Зачестиха терористичните акции, саботажите и в други страни в Европа, което показва вероятна активност от руска страна. И колкото по-дълго продължават бойните действия в Украйна, изтичането на боеприпаси и спящите клетки ще се активизират. Има най-различен вид диверсии и тероризъм. Използват се агенти за еднократна употреба", коментира журналистът.

"Става дума не просто за критическа инфраструктура, а за стратегическа инфраструктура. Това са обекти, които трябва да са под засилено внимание от държавата, защото диверсионните актове, саботажите имат и друг ефект - психологически. Целта е да изнервят, да създават страх сред населението и държавата наистина трябва да помисли за по-енергични мерки", добави той.

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По думите му е необходима специализирана структура, която да следи състоянието на тези обекти и интересите около тях. "Трябва да се види какво е състоянието и във всички военизирани структури. Случаен човек не може да извърши един такъв акт - той или познава производството, или е подготвен за една такава операция. Необходимо е да се направи анализ на кадрите, които работят в тези области и по-категорично службите трябва да дадат знак, че вътре в тях няма зависимости", допълни още журналистът.

Според полк. Миланов най-важният факт при тези инциденти е повторяемостта. "За мен това не е само инцидент, това са поредица от инциденти и ако хванем тази поредица, ще видим, че има някаква логическа обвързаност и последователност", заяви той. По думите му всеки един от тези етапи - от производството, през транспортирането и съхранението на всички тези взривоопасни материали - е регламентиран с ясни и точно определени правила до последния детайл.

"Правени са много проверки, но няма резултат. Нито едно от разследванията няма краен резултат. Тук вече ролята на държавата ясно трябва да се подчертае. Вътре в обекта отговаря самият собственик, а извън него отговорността е разпиляна", категоричен е той. По думите му трябва да се помисли как държавата да си влезе във функциите.

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Експертът по боеприпаси и бивш зам. - технически директор на "ЕМКО" Найден Илиев коментира, че от гледна точка на сигурността на фирмата и на професионализма не трябва да има никакви съмнения, че те са много високо ниво.

"Винаги съм казвал, че "ЕМКО" е една изключително високо професионална фирма и вероятността за неправилно съхранение и неправилни манипулации с боеприпаси там клони към нула. От тази гледна точка мисля, че става въпрос за саботаж. Такива инциденти зачестиха из цяла Европа. Този, който прави тези неща, вероятно е наясно, че няма да има последствия за него", посочи Илиев.

Според него зад нежеланието да се разследва стои зависимост и "неспособността на нашите служби да осигурят нормални условия за функциониране на този бранш". Той заяви, че в бъдеще очаква и други атаки срещу инфраструктурата, дори и гражданска. "В случая войната в Украйна вече е в задънена улица, Европа е тила на Украйна сега и Европа е във война. Европа е новата фронтова линия, така че тепърва ще предстоят най-различни хибридни операции срещу българската инфраструктура. Просто службите трябва да си свършат работата, като основното тук е профилактиката на вероятната чужда агентура в България", заяви той.

По думите му има симпатизанти на действащата власт в Русия в момента, които неглижират или саботират по някакъв начин разследванията, насочени към саботажи срещу българския национален интерес и българската национална сигурност.

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Редактор: Ивета Костадинова