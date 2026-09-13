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Класните стаи днес са обрасли с растителност, а някогашният училищен живот е останал само в спомените на бившите ученици
Училище в гората, далеч от големия град – място, което днес природата постепенно си връща. В навечерието на 15 септември Краси Боев ни отвежда до едно необикновено училище, в което някога са учили десетки деца.
Там един учител е преподавал едновременно на четири класа. Учениците седели на общи чинове, писали с мастилници и перодръжки, а след училище се прибирали пеша през планината. За някои от тях пътят до следващото училище отнемал повече от час.
Днес сградата е почти напълно изоставена. Класните стаи са обрасли с растителност, а някогашният училищен живот е останал само в спомените на бившите ученици.
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Те разказват за време, когато в махалата имало много семейства и деца, а хората живеели задружно. В сградата се провеждали не само учебните занятия, но и празненства, рождени дни и тържества за 24 май.
Днес повечето от някогашните ученици са пенсионери, а някои вече са баби и дядовци. За тях училището остава спомен за един различен свят – по-беден на удобства, но богат на човешка близост и общност.
Повече гледайте във видеото.
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