На фона на решението на страните от Г-7 да освободят 100 милиона барела петрол и горива от аварийните си резерви, въпросът за цените на горивата в Европа е на дневен ред. Според изпълнителния директор на Българската петролна и газова асоциация Андрей Делчев пазарът може да бъде повлияван в определени рамки, но цените продължават основно да се определят от търсенето и предлагането. По думите му ситуацията остава непредвидима, докато продължават военните действия и рисковете около доставките.

„Цените на горивата могат да се управляват в някакви рамки, докато все още има пазарна икономика и те се определят от търсенето и предлагането. Оттам нататък правителствата имат възможност да се намесват по всякакви начини - ограничителни - чрез лимити на цените, данъчни - чрез намаляване или увеличаване на данъците, освобождаване на горива“, обясни Делчев в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS. По думите му освобождаването на резервите ще има ефект в краткосрочен план, но няма да реши проблема, ако останат факторите, които създават несигурност на пазара - военните конфликти в световен мащаб.

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По отношение на България Делчев смята, че цените на бензина и дизела са разумни, а при пропан-бутана вече се наблюдава понижение. „Цената на пропан-бутана на дребно пада. Следва това, което правителството очакваше - намалява акцизът, респективно пада цената“, посочи той и допълни, че при бензина и дизела цените следват международния пазар и остават сред най-ниските в Европейския съюз. Според него би било грешно държавата да упражнява натиск върху цените на едро, тъй като това може да постави под риск ликвидността на рафинерията и в крайна сметка да доведе до недостиг на горива.

По думите му европейските държави все по-често избират да компенсират потребителите, вместо директно да контролират цените. "Според мен е разумно, особено доколкото ограниченията са за една по-социалноуязвима категория“, коментира Делчев.

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Той е категоричен, че към момента в България няма опасност от недостиг на горива, а потреблението у нас не се свива, въпреки по-високите цени.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова