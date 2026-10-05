Недоволните настояват и за оставката на земеделския министър

Протест срещу плановете за сливане на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури с Изпълнителната агенция по горите ще се проведе в понеделник. Демонстрацията е организирана пред областната администрация в Бургас. 

В открито писмо от КТ „Подкрепа" недоволните поискаха и оставката на земеделския министър Пламен Абровски. 

Пламен Абровски: Не би трябвало да има сериозно повишение на цената на хляба

Редактор: Габриела Павлова

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