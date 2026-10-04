Новините на NOVA България Времето Начало Новините на NOVA Прогноза за времето (04.10.2026 - обедна) Начало България Прогноза за времето (04.10.2026 - обедна) Начало Времето Прогноза за времето (04.10.2026 - обедна) Прогноза за времето (04.10.2026 - обедна) 04 октомври 2026 13:26 Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК. Редактор: Ралица Атанасова Добави ни в предпочитани източници в Google Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България „Да хванеш гората”: От Пловдив през Германия и Дания до село Стефаново (ВИДЕО) Кораб, ударен от дрон край Одеса, дрейфува в Черно море (ВИДЕО+СНИМКИ) По стъпките на самуиловите воини: Стотици хора се включиха в похода до село Ключ Бразилия гласува изцяло електронно на президентските избори Очаква се Бюджет 2027 да бъде с дефицит от 3,5% 12 хиляди българи са получили инфаркт през 2025 г. Борисов: Поклонението пред цар Самуил показа, че политическият елит може да се обедини Поклон пред цар Самуил: Хора от цялата страна се стекоха в „Света София“ Мащабна акция на български и международни служби на границите ни Джина Стоева отбеляза 50-ия си юбилей Юлиян Янков - Картофа, издирван с европейска заповед за арест, беше задържан от властите в Гърция Цветан Цветанов: Ако убийството на Илиян Филипов е поръчково, едва ли щеше да се стигне толкова бързо до физическия извършител Бавно правосъдие: Защо 10-годишна съдебна сага започва отначало Сезонът на ваксините започна: Какви са възможностите за децата във Варна? Ново поскъпване на борсите: Зеленчуците с най-сериозен ръст Кирил Вътев: Повишението на цените не идва от производителите, а от търговците Реколтата е добра, но сметките не излизат: Какво тревожи зърнопроизводителите 2021 срещу 2026: Как за 5 години цените се удвоиха? Процедури с минерална вода за дълголетие: Каква е тайната рецепта за превенция на здравето Вкусове, аромати и почит към традициите: Горна Оряховица празнува фестивала на гърнето "Дотам и обратно": Тайнственият Марков камък в Странджа (ВИДЕО) Слънчево време и със слани в неделя „Темата на NOVA”: Къде е млякото? (ВИДЕО) „Шифърът на траките“: Храмът на Севт III и мистерията на 200-тонния монолит Последният дом на Самуил: "Света София" - църквата, в която вероятно владетелят е приел християнството „Ничия земя”: Видения, мистерии и молитви (ВИДЕО) Милен Трифонов: Хората могат да бъдат спокойни, че няма да бъдат глобявани за подарена бутилка домашна ракия Наталия Киселова: ВСС има нужда от по-свеж и различен поглед Божидар Божанов: Властта не дава отговори за убийството на Илиян Филипов Балансьор или критик: Каква е ролята на България в международните конфликти Васил Пандов: Много важно е възприятието на обществото дали съдебната система е независима Тир помете няколко коли на „Тракия“, има жертва и ранени (ВИДЕО+СНИМКИ) Проф. Георги Николов: Пренасянето на останките на цар Самуил на родна земя възбуди историческата ни памет Илияна Йотова: Сигурна съм, че цар Самуил вече е спокоен, защото е в България Ортопедията на бъдещето: Импланти, микрохирургия и нови технологии в лечението на травмите Патриарх Даниил: Тленните останки на цар Самуил са „истинска светиня“ на българската памет Мамография, диагностика и лечение: Какви са правата на пациентите с рак на гърдата Международната преса: София посрещна цар Самуил - символ на българската идентичност Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил АТВ се заби във фонтан в Горна Оряховица (ВИДЕО) Защо е трудно да сме обединени по-често Завръщането на цар Самуил е почит към родната памет, смята създателят на „Бъдеще за паметта“ Румен Радев: Днес един символ на държавническа доблест намира своя вечен дом в София Проф. Николай Овчаров: Полагането на тленните останки на цар Самуил в църквата “Света София” е добро решение Историци определиха завръщането на костите на цар Самуил като знаменателен ден за България Доц. Милен Михов: Цар Самуил ще намери вечен покой в своята църква През призмата на християнството: Завръщането на тленните останки на цар Самуил са дълбоко духовен момент за вярващите ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА