Съединените щати са върнали в постоянните им бази всички стратегически бомбардировачи B-1, които бяха разположени във военновъздушната база „Феърфорд“ във Великобритания. Решението идва седмица след задържането на няколко мъже по подозрение, че са подготвяли терористични действия, съобщи представител на Пентагона.

В британската база, разположена северозападно от Лондон, се намираха 12 американски бомбардировача B-1. Машините бяха използвани и при ударите на САЩ срещу Иран.

Освободиха под гаранция задържаните за заговор за нападение срещу базата във Феърфорд

От Пентагона обясниха, че поради съображения за оперативна сигурност не са могли да съобщят за преместването на самолетите в момента, в който то е било извършено. Впоследствие американското военно ведомство потвърди, че всички бомбардировачи вече са напуснали „Феърфорд“ и са се прибрали в постоянните си бази в САЩ.

Случаят идва на фона на разследване във Великобритания за предполагаем план срещу военния обект. Британският премиер Анди Бърнам заяви в сряда, че властите разполагат със „сериозни индикации“ за иранско участие в предполагаемия заговор.

Техеран категорично отхвърли твърденията като неоснователни. Заради обвиненията британският посланик в Иран беше извикан за обяснения.

По-рано The Wall Street Journal съобщи, че извеждането на американските самолети е свързано именно с опасенията за сигурността на базата след разкриването на предполагаемия заговор.

Освободиха под гаранция петимата британци, задържани за предполагаем заговор за нападение срещу военновъздушната база във Феърфорд

„Феърфорд“ имаше ключова роля и в американските операции срещу Иран. Британското правителство беше разрешило на Вашингтон да използва разположените там B-1 за удари по ирански ракетни позиции, от които според съюзниците са били атакувани плавателни съдове в Ормузкия проток. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че заподозрените са възнамерявали да причинят „големи щети“. Държавният секретар Марко Рубио също коментира случая, като посочи наличието на „намеса на чуждестранен фактор“.

Редактор: Цветина Петкова