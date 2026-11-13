Европа ще участва в преговорите за Украйна още следващата седмица, стана ясно на срещата на върха в Дъблин.



Украинският президент Володимир Зеленски се срещна късно снощи с американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. Те пристигнаха снощи в Дъблин направо от Москва, където разговаряха с Владимир Путин.



Въпреки съгласието му да допусне европейски представители до следващия кръг от преговори, остават острите различия относно начина, по който трябва да приключи войната. Путин иска още преди края ѝ да се говори за сигурността на целия континент. Европа предлага друга последователност - първо да спрат боевете, а след това да се договарят гаранциите за сигурност и условията за мир.

"Американската делегация постигна напредък в преговорите по въпроса с европейците. Това е важно - на следващата среща Европа да бъде част от преговорния екип, а не да стои встрани или да участва отделно. Те ще имат право на глас. Това е важно за нас, защото войната се води в Европа", заяви украинският президент.