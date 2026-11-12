Снимка: Стопкадър
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Русия и Украйна се споразумяха за мащабна размяна на военнопленници след преговорите в Абу Даби
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Американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Москва, където ще разговарят с руския президент Владимир Путин след приключването на тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби. След това се очаква да отпътуват за Дъблин за срещата на Европейската политическа общност.
Двамата американски представители бяха посрещнати на московското летище „Внуково“ от Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, който участва във възобновяването на двустранните отношения между Вашингтон и Москва след завръщането на Тръмп в Белия дом през януари 2025 г.
Срещите в Абу Даби бяха първите тристранни преговори между трите държави от февруари насам. По време на разговорите страните се договориха за нова размяна на военнопленници. По думите на Къшнър това ще бъде най-мащабната размяна от началото на войната. Обсъдени са били още гаранциите за сигурност на Украйна и по-широки договорености за сигурността в Европа.
В публикация в социалната мрежа X Къшнър определи споразумението за размяна на пленници като стъпка, която ще събере отново семейства, ще изгради доверие и ще създаде импулс за постигане на мир.
Today we achieved an important humanitarian breakthrough, with Ukraine and Russia agreeing in principle to what will be the largest prisoner exchange of the war. This will reunite families, build trust, and create momentum toward peace. Bringing Ukraine and Russia back together for the first trilateral talks since February was an important step. The discussions were serious, detailed, and frank. Both countries shared specific ideas to narrow the gaps and find a path to end the war. In close coordination with Ukraine and our European partners, we have aligned on proposals we will discuss with President Putin in Moscow tomorrow, followed by consultations with President Zelenskyy. President @realDonaldTrump is determined to end this horrible war. Significant differences remain, but we are committed to building on the progress made and advancing toward broader multilateral negotiations that can deliver lasting peace and a sovereign, secure, and prosperous Ukraine.— Jared Kushner (@jaredkushner) November 11, 2026
Той определи тристранните разговори като важна стъпка и заяви, че дискусиите са били сериозни, подробни и откровени. По думите му Русия и Украйна са представили конкретни предложения за преодоляване на различията и намиране на път към прекратяване на войната. Къшнър уточни, че в координация с Украйна и европейските партньори са съгласувани предложения, които американските представители ще обсъдят с Путин в Москва, а след това и със Зеленски.
Въпреки дипломатическите усилия между Москва и Киев продължават да съществуват сериозни разногласия по ключови въпроси. Сред тях са съдбата на окупираните от Русия украински територии в източната и югоизточната част на страната, гаранциите за сигурност срещу бъдеща руска агресия, стремежът на Украйна да се присъедини към НАТО, както и числеността и възможностите на украинската армия
Редактор: Ралица Атанасова