Американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Москва, където ще разговарят с руския президент Владимир Путин след приключването на тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби. След това се очаква да отпътуват за Дъблин за срещата на Европейската политическа общност. 

Двамата американски представители бяха посрещнати на московското летище „Внуково“ от Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, който участва във възобновяването на двустранните отношения между Вашингтон и Москва след завръщането на Тръмп в Белия дом през януари 2025 г.

Срещите в Абу Даби бяха първите тристранни преговори между трите държави от февруари насам. По време на разговорите страните се договориха за нова размяна на военнопленници. По думите на Къшнър това ще бъде най-мащабната размяна от началото на войната. Обсъдени са били още гаранциите за сигурност на Украйна и по-широки договорености за сигурността в Европа.

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В публикация в социалната мрежа X Къшнър определи споразумението за размяна на пленници като стъпка, която ще събере отново семейства, ще изгради доверие и ще създаде импулс за постигане на мир.

Той определи тристранните разговори като важна стъпка и заяви, че дискусиите са били сериозни, подробни и откровени. По думите му Русия и Украйна са представили конкретни предложения за преодоляване на различията и намиране на път към прекратяване на войната. Къшнър уточни, че в координация с Украйна и европейските партньори са съгласувани предложения, които американските представители ще обсъдят с Путин в Москва, а след това и със Зеленски.

Въпреки дипломатическите усилия между Москва и Киев продължават да съществуват сериозни разногласия по ключови въпроси. Сред тях са съдбата на окупираните от Русия украински територии в източната и югоизточната част на страната, гаранциите за сигурност срещу бъдеща руска агресия, стремежът на Украйна да се присъедини към НАТО, както и числеността и възможностите на украинската армия

 

Редактор: Ралица Атанасова

Източник: ABC News