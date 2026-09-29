Петимата британци, задържани за предполагаем заговор за нападение срещу военновъздушната база във Феърфорд, са освободени под гаранция.

Базата е използвана от САЩ за удари срещу обекти на Иран. Полиция на мястото била повикана рано сутринта в неделя по сигнал на местна фермерка.

Първоначално петимата били арестувани и заподозрени в престъпления, свързани с взривни вещества. След като разследването било поето от частите за борба с тероризма, срещу арестуваните се появили и подозрения за подготовка на терористичен акт.

Петимата арестувани край база „Феърфорд“ са британски граждани, заподозрени в подготовка на атака

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че в случая е замесен чуждестранен субект, без обаче да предостави подробности. Източник, запознат с разследването, заявил пред "Ройтерс", че мотив, свързан с Иран, се счита за най-вероятния, въпреки че се разглеждат и саботаж от страна на Русия, както и ислямистки заговор.

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Министърът на отбраната на Великобритания Уес Стрийтинг заяви: "Както вероятно сте чули от полицията за борба с тероризма, все още е твърде рано да се установи чия е отговорността. Поддържаме отворени всички линии на разследване, включително възможността тези лица да са действали, съзнателно или несъзнателно, от името на посредници или подкрепяни от държавата субекти. Но на този етап е твърде рано да се правят заключения. Макар да разбираме значителната загриженост на обществеността, важно е да се има предвид, че в момента тече полицейско разследване и не искаме да компрометираме целостта му".

Редактор: Цветина Петрова