Не са планирани нови преговори между Иран и САЩ. Това съобщи днес иранската държавна новинарска агенция ИРНА, след като американският президент Доналд Тръмп предположи, че преговорите ще бъдат възобновени скоро.

В неделя Тръмп каза пред изданието „Аксиос”, че очаква преговорите с Техеран да бъдат възобновени скоро. Той направи изявлението само ден, след като отхвърли плана на Иран за отваряне на Ормузкия проток в рамките на седем дни.

Тръмп каза, че очаква следващата седмица преговорите с Иран да бъдат подновени

„Иранската делегация в Ню Йорк (която участва в годишните дебати на Общото събрание на ООН) няма планове за преговори със САЩ”, това отбеляза ИРНА, позовавайки се на източник, близък до делегацията.

Редактор: Мария Барабашка