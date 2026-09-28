Крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) не успя да спечели кметски постове на общо 123-те балотажа, произведени в неделя в северозападната германска провинция Долна Саксония. На първия тур преди две седмици нито един от кандидатите не получи необходимите над 50% от гласовете.

Германската антиимиграционна партия имаше възможност да спечели за първи път ръководен пост в местната власт в Долна Саксония, като трима нейни кандидати участваха в балотажите. И тримата обаче бяха победени от кандидатите от основните политически партии.

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В град Залцгитер кметът Франк Клингебил от консервативния Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц бе преизбран с 74,7% от гласовете срещу кандидата на АзГ Патрисия Майр, която получи 25,3%.

На първия тур преди две седмици Клингебил също бе начело с 45,6% от гласовете, а Майр получи 25,7%.

В Мюнстер, в окръг Хайдекрайс, независимият кандидат Анна Адамчак бе избрана за кмет с 80,5% от гласовете. Кандидатът на АзГ Кристоф Вайнад получи 19,5%.

В Бокенем край Хилдесхайм независимият кандидат Йенс Люер спечели с 69,6% срещу кандидата на АзГ Феликс Мул, който получи 30,4%.

В Хановер, столицата на Долна Саксония, кметът Белит Онай от Зелените спечели балотажа с 61,5% от гласовете, побеждавайки Аксел фон дер Ое от лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП), който получи 38,5%.

Регион Хановер ще бъде ръководен от Ева Бендер от ГСДП, която спечели 69,4% от гласовете срещу Оливер Юнк от ХДС, получил 30,6%.

Всички резултати все още са предварителни.

Редактор: Ивета Костадинова