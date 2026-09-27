17 души загинаха при самолетна катастрофа в югозападната част на Демократична република Конго, сред тях и двама от най-високопоставените служители във военното правосъдие на страната.

Малкият самолет, превозващ делегация от представители на военното правосъдие, се е разбил край Кенге, в провинция Куанго, на повече от 200 километра източно от столицата Киншаса.

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В огромната по територия страна въздушният транспорт играе важна роля, тъй като пътната мрежа често е в лошо състояние. Полетите обаче също крият рискове, тъй като някои летища и навигационно оборудване в страната са в сходно незадоволително състояние.

В съобщение на транспортното министерство се посочва, че катастрофиралият самолет е бил лек Let 410 UVP, експлоатиран от авиокомпанията Tracep Congo Aviation. При инцидента са загинали 13 пътници и четирима членове на екипажа.

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Двамата високопоставени служители, загинали при катастрофата, са Джоузеф Мутомбо, ръководител на Върховния военен съд, и Люсиен-Рене Ликулия, главен одитор на въоръжените сили. И двамата са имали звание генерал-лейтенант.

Редактор: Никола Тунев