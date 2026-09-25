Европейската комисия предприема действия срещу България по пет отделни процедури за нарушение на европейското законодателство. Те засягат мерките срещу изпирането на пари, контрола върху нови психоактивни вещества, правото на потребителите да ремонтират стоки, промишленото замърсяване и правилата за пазара на водород, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков.

България е сред 18 държави от ЕС, които не са уведомили Брюксел, че са въвели изцяло новите европейски изисквания за борба с изпирането на пари в определения срок - 10 юли.

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Една от основните промени е свързана с информацията за действителните собственици на компании. Държавите трябва да гарантират достъп до съответните регистри на компетентните институции, задължените по закон субекти, саморегулиращите се организации и лицата, които могат да докажат законен интерес.

Целта е да се подобри прозрачността на собствеността и контрола върху дружествата и да се улесни работата на правоохранителните органи при проследяването на съмнителни финансови операции.

България разполага с два месеца, за да отговори на Европейската комисия. Ако обясненията и предприетите действия не бъдат оценени като достатъчни, Брюксел може да премине към следващ етап от процедурата.

Втората процедура е свързана с новите психоактивни вещества. България, заедно с още седем държави, не е въвела в националното си законодателство в определения срок промените, разширяващи европейското определение за „наркотик“.

Става дума за веществата 2-MMC, NEP и 4-BMC. Включването им в европейските правила означава, че за тях ще се прилагат разпоредбите за престъпленията и санкциите при незаконен трафик на наркотици.

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Промените трябва да сближат мерките за контрол в отделните държави и да улеснят сътрудничеството между полицията, прокуратурата и съдебните власти в ЕС. Срокът за въвеждането им е бил 12 юли.

Трета процедура срещу страната ни е заради непълното въвеждане на новите европейски правила за ремонт на стоки. България е сред 18 държави, които не са уведомили ЕК за пълното им прилагане до крайния срок - 31 юли.

Новите разпоредби дават на потребителите възможност да поискат ремонт на определени изделия, сред които смартфони, перални машини и хладилници, включително след изтичането на законовата гаранция. Производителите трябва да осигурят ремонт на разумна цена и в приемлив срок.

Освен по-добра защита за потребителите, мярката има за цел да удължи живота на продуктите, да намали количеството отпадъци и свързаното с тях замърсяване.

Европейската комисия предприема действия и срещу всички държави членки заради непълното въвеждане на актуализираните правила за замърсяването от промишлени инсталации.

Те предвиждат по-строги мерки за ограничаване на използването на опасни химикали. Въвежда се и право на обезщетение за хора, чието здраве е било увредено вследствие на незаконно замърсяване. Крайният срок за транспонирането на правилата в националното законодателство е изтекъл на 1 юли.

Петата процедура е в областта на енергетиката. България е сред 26 държави от ЕС, които не са съобщили за пълното въвеждане на европейските правила за пазара на водород в националното си законодателство.

Законодателството беше прието през 2024 г. и има за цел да улесни навлизането на възобновяеми и нисковъглеродни газове, включително водород, на европейския енергиен пазар.

Крайният срок за изпълнение е бил 5 август. Според Европейската комисия Италия е единствената държава, която е съобщила за пълно транспониране на правилата в определения срок. И по тези процедури държавите разполагат с два месеца, за да отговорят на Европейската комисия. Ако отговорите не бъдат счетени за задоволителни, Брюксел може да предприеме следващите стъпки в производствата за нарушение.

Редактор: Цветина Петкова