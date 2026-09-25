Първата т.нар. кухня майка за детските градини в София се очаква да заработи през следващата година в район „Слатина“. От нея ще се приготвя и доставя храна за детските заведения в района. Това съобщи заместник-кметът на столицата по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова по време на форума „Град на децата“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Новият модел цели да уеднакви и подобри качеството на храненето в детските градини. Според Желязкова в момента има значителни разлики между отделните заведения – в някои храната е на много добро ниво, докато в други се правят икономии именно от продуктите и менюто.

Столичната община предлага нов модел на хранене в детските градини

Заместник-кметът предупреди, че проблемът може да се задълбочи заради липсата на увеличение на средствата за издръжка на децата. По думите ѝ това принуждава директорите да търсят начини за ограничаване на разходите, а при нейни проверки е установявала случаи, при които икономиите са за сметка на храната.

Като друг проблем Желязкова посочи контрола върху доставяните продукти. Според нея в част от детските градини не се следят достатъчно стриктно етикетите и сроковете на годност, както и дали определени храни са били замразявани и впоследствие размразявани.

С промяната Столичната община иска и да освободи директорите от част от административните и организационните дейности, свързани с приготвянето на храната. Идеята е така те да могат да насочат повече време и ресурси към образователния процес и работата с децата.

Моделът няма да означава изграждането на една огромна кухня, която да снабдява всички детски градини в столицата. Предвижда се създаването на няколко кухни майки в различни части на София, всяка от които да обслужва близко разположени детски заведения. Това трябва да позволи храната да достига до тях бързо и да бъде доставяна по няколко пъти дневно.

Столичната община е проучила и опита на Троян, където вече работи централизирана кухня, осигуряваща храната за детските градини в общината.

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При подготовката на новата организация общината работи и с институциите, които отговарят за безопасността и качеството на храните, увери заместник-кметът.

Редактор: Цветина Петкова