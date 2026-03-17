Столичната община предлага нов модел за хранене в детските градини. Засега проектът е експериментален и ще се приложи първо в район „Слатина” от началото на следващата учебна година. Идеята е да се затворят кухните в отделните заведения и храната за всички тях да се приготвя на едно място – в една „кухня-майка”.

Пълнозърнести палачинки от банан, десерт от грис и канела с мус от ябълки и чия и овесена каша с пюре и боровинки – това са част от примерните предложения за новото меню в детските градини в София. Общината подготвя модел за подобряване на храненето на децата, като идеята е една централизирана кухня да обслужва всички градини в даден район.

„Това, за което ще им помогнем, всъщност е и тази храна да достига до детските градини в определени часове”, каза Десислава Желязкова, зам.-кмет на София по „Образование, спорт и младежки дейности”.

Освен подобряване качеството на храната, моделът цели и справяне с недостига на персонал в градините. В момента менютата се изготвят от медицинските сестри или домакините, които невинаги имат нужните познания за правилното комбиниране на продуктите.

„В момента менютата в детските градини се правят от медицинските сестри или домакина в детската градина, който няма необходимите знания, за да може дори от рецептурник да комбинира правилно, така че на седмична база да излязат необходимото количество протеин и витамини, минерали за дете, тоест храната се оказа непълноценна”, обясняват експертите.

За начало моделът ще бъде приложен в район „Слатина”, където има осем детски градини. Кухнята-майка ще бъде разположена в 183-та градина, която разполага с необходимото пространство и техника, а през лятото там предстои ремонт.

Менюто днес изглежда по-традиционно – макарони с масло и сирене, мляко с ориз, сандвич с яйчен пастет и филия с халва. Това са част от закуските в останалите градини в „Слатина”, които предстои да закрият собствените си кухни.

„Задължително има плодове следобед, така че бих казала, че се грижат относно това менюто да е здравословно, разбира се. В момента има по частните кухни доста по-модерни наименования на манджите, които се готвят за деца – с авокадо, чия и т.н. Да кажем, че нещата тук стоят по-класически, но това не означава, че не са здравословни, даже напротив”, сподели Радина Писарска, родител на дете в една от градините в района.

Ако проектът в „Слатина” се окаже успешен, новият модел на хранене ще бъде приложен във всички райони на столицата.