Горещата вълна във Франция продължава. Тя засяга най-силно западната част на страната и района на Париж, съобщава “Франс прес”, цитирана от БТА.

Френските власти издадоха оранжев код за опасно високи температури за осем департамента, който ще бъде в сила от вторник.

Европа е най-бързо затоплящият се континент в света

Още днес 18 департамента в Западна Франция и в района на столицата бяха поставени под жълт код заради очакваните горещини. По прогнози на метеоролозите температурите в отделни части на страната достигат критични стойности – до 35 градуса по Целзий в Бретан и между 36 и 37 градуса в южните райони на Франция.

Екстремните жеги вече взеха и жертви. В Лион 28-годишна жена е починала по време на спортно събитие. В Париж 53-годишен мъж е получил фатален сърдечен удар, докато е тичал в условията на високите температури.

Очакваме до 30 градуса в края на май

Властите призовават гражданите да ограничат физическата активност в най-горещите часове на деня, да приемат достатъчно течности и да избягват продължителното излагане на слънце.

Редактор: Ралица Атанасова