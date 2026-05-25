Загиналата жена е на 60 години от София
Тежка катастрофа взе жертва в Благоевградско. Жена загуби живота си, след като кола се врязала в спрял на пътя камион. Това научи NOVA от свои източници. Движението в района е спряно.
Инцидентът станал минути преди 15 часа на първокласния път Е79 след Симитли в района на разклона за с. Черниче. Загиналата жена е на 60 години от София, съобщиха от полицията.
По първоначални данни при изпреварване управляваният от нея лек автомобил се блъснал в друга кола и навлизайки в лентата за насрещно движение се ударил в товарен автомобил, който бил паркиран в отбивка на пътя. Трафикът и в двете посоки е преустановен. Леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут от полицейските служители, а товарните изчакват на място.
Интензивен е трафикът по основните пътни артерии в страната след поредицата почивни дни. Най-натоварено традиционно е движението в посока София по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“. Припомняме, че от 12 до 20 часа е въведена забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона, пътуващи към столицата по трите магистрали.
