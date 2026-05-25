Как звучи „Бангаранга” през тромпети, кларинети и флейти? Песента, с която DARA спечели „Евровизия”, вече има свой кавър под формата на тържествен марш. Той е в изпълнение на целия представителен духов оркестър на Националното училище по изкуствата „Добри Христов” във Варна, чийто възпитаник е и самата певица. Така младите таланти казват своето „благодаря” на изпълнителката и я чакат скоро да ги посети, за да чуе на живо изпълнението им.

„Бангаранга” вече превръща всяка репетиция в мощен меден спектакъл. Кавърът е дело на диригента на оркестъра маестро Любомир Александров, а идеята му да създаде свой прочит на хитовото парче се ражда броени минути след победата на България на Евровизия.

Еуфорията DARA и „Бангаранга“ завладя зрителите на „Събуди се“

„DARA показа, че един артист, избрал да живее и да твори в България, може да бъде успешен. Въпреки огромната вълна от хейт, тя излезе и им показа как се прави. И успя. Тя си гледаше нейния път, което в крайна сметка се оказа печелившо”, споделя учителят.

А този път тръгва именно от същата тази зала за репетиции във Варна. Зала, в която днес свири бъдещото поколение музиканти, вдъхновено от триумфа на своята бивша съученичка.

Според ученичката Християна Гоцева успехът е исторически. „Тя ще бъде един пример, който може само да ни учи защо не трябва да се отказваме от това, което обичаме да правим”, разказва момичето.

Нейната съученичка Теа Димитрова допълва, че характерът на певицата доказва как човек може да успее въпреки всички спекулации, които са излезли по неин адрес. „Човек трябва да действа, никога да не се отказва от това, което иска, и да не спира да мечтае”, категорична е и младата Александра Георгиева.

И въпреки че все още не е ясно кога DARA ще успее да посети бившето си училище, оркестърът продължава да репетира „Бангаранга”. Според маестро Александров изпълнението е тържествен химн на гордостта напук на всички хейтъри.

„Бих пожелал от все сърце на всички, които казват, че не се гордеят с Дара, да постигнат в своята сфера поне нещо такова – да бъдат номер едно в Европа. От сърце им го желая”, завършва диригентът.