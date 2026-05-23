България и светът още са в ритъма на „Бангаранга“. А зад онези три минути, които изглеждаха като перфектен музикален клип, стоят месеци репетиции, хаос, паднали декори и работа до мускулна памет. Как се снима изпълнение без право на грешка и какво е да си буквално на сантиметри от DARA в най-гледаното шоу на живо в Европа? Срещаме ви с човека зад камерата. С оператора на DARA Томас Антънсън разговаря Юлиян Стоянов.

Докато милиони зрители гледат DARA, Томас гледа всяка нейна крачка през обектива. Шведът е сред операторите, които превръщат едно изпълнение в телевизионен спектакъл.

"Наистина страхотно изпълнение, а DARA е супер готина. Много я харесвам. Още първия път, когато чух песента, почувствах, че може би тя ще спечели, защото е много хубава песента. Стигна до финала и взе трофея. Поздравления, България!", казва Антънсън.

Зад кулисите на "Евровизия": Говори българката с ексклузивен достъп до бекстейджа на шоуто

Но преди да дойдат поздравленията за България, DARA и екипът и са вложили месеци труд, за да може зрителите да видим перфектно изпълнение - десетки репетиции, прецизност до секунда и екип, който трябва да диша в един ритъм.

"Срещнах DARA в Стокхолм преди около два месеца в танцово студио. Така че аз и Николас, моят колега с другата камера, дойдохме в студиото и тя репетираше с танцьорите си. Искаха да се включим, защото трябваше да научим хореографията, синхронизацията и всичко останало. Това е доста сложно представление. А DARA беше супер мила. Когато я срещнах за първи път, тя беше супер щастлива. Каза ни, че винаги е мечтала да има един стедикам на сцената по време на представленията си. Е, сега имаше два", разказва операторът.

Изпълнението на DARA вече е определяно от критиците като телевизионен шедьовър - динамично, изчистено и заснето като истински one-shot MTV клип. Един непрекъснат кадър, в който няма къде да се скриеш. И няма кога да сбъркаш.

Румен Радев към DARA: Ти вече си част от европейската политика

"В края на краищата, по време на излъчването, се чувстваш доста комфортно, защото репетираме много пъти - освен онези пъти, когато го правехме в танцовото студио. Тези репетиции не се получиха толкова добре, защото беше такава бъркотия с реквизита. Знаете, стаята на сцената, трябваше синхронизация с много хора, които местеха стаята, когато тя се въртеше, когато DARA и танцьорите сядаха и ставаха от столовете", разказва още той.

А понякога една секунда закъснение е достатъчна, за да се разпадне цялото шоу пред очите на Европа.

"Беше пълен хаос. Не е шега. Така че първоначалните репетиции с дубльорите не се получиха добре изобщо. После дойде DARA и направихме три нови репетиции с нея. Беше малко по-добре, но все още малко хаотично, като стаята се разпадаше на парчета. Но хората се учат, ние се научихме. Ето защо репетираме толкова много. Така че в крайна сметка мисля, че бяхме перфектни. Тя е невероятна изпълнителка. Много е забавно да се работи с нея. Тя е толкова усмихната, щастлива, забавна и честно казано е малко странна и луда, но в добрия смисъл. Така че беше истинско удоволствие да работя с нея отблизо. Тя е невероятна", смята Томас Антънсън.

Три минути на сцената. Месеци подготовка зад нея. А когато започне живият ефир - втори дубъл няма.

"На сцената малко се страхувах да не се спъна в черната рамка в краката ми. Това е нещо, за което винаги мисля, но знам точно къде да стъпя. В крайна сметка репетирахме толкова много, че бих казал, че е мускулна памет. И все пак никога не се знае. Но след толкова репетиции, на сцената на Евровизия няма изненади", посочва той.

"Бангаранга" покори класациите за най-слушана песен в Европа

"Искам да кажа, "Евровизия" е най-голямото ентъртейнмънт шоу в света. Няма нищо по-голямо от "Евровизия". И бих казал, че всичко се свежда до екипна работа във всеки отдел на продукцията. И е много важно да сте мили и да се държите добре един с друг. И наистина очаквам с нетърпение да видя какво ще направите догодина. Много бих искал да дойда в България. От снимките, които съм виждал, това е красива страна". казва Антънсън.

Повече гледайте във видеото.