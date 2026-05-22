Броят на убитите в Ливан вследствие на израелските атаки достигна 3111, съобщи днес ливанското Министерство на здравеопазването, цитирано от Националната новинарска агенция (ННА).

Само през последното денонощие най-малко 22 души са били убити при удари на израелските военновъздушни сили в Южен и Източен Ливан, а 35 ранени са настанени в болници.

"Общият брой на жертвите от началото на военната ескалация на 2 март достигна 3111, а ранените са 9432", се посочва в съобщение на министерството.

От здравното министерство отбелязват, че Израел продължава да нанася удари по обекти в Ливан на шиитската групировка "Хизбула", поради което броят на жертвите и пострадалите може да нарасне до края на деня.

