Върховният лидер на Иран е издал разпореждане, според което обогатеният уран почти до оръжейна чистота не трябва да бъде изнасян извън страната.

Решението представлява затягане на позицията на Техеран по едно от ключовите искания на САЩ и може да усложни преговорите, насочени към деескалация на напрежението с Израел.

Тръмп: САЩ ще вземат иранския уран в даден момент

Според израелски представители президентът Доналд Тръмп е дал уверения, че всяко бъдещо споразумение трябва да включва изнасяне на иранските запаси от обогатен уран извън страната. Израелският премиер Бенямин Нетаняху също поддържа твърда позиция, че конфликтът няма да бъде считан за приключен, докато това условие не бъде изпълнено, наред с ограничения върху ракетната програма и подкрепата за съюзнически групировки на Техеран.

Ирански източници обаче посочват, че в ръководството преобладава становището, че изнасянето на урана би отслабило сигурността на страната и би я направило уязвима към бъдещи удари от САЩ и Израел. Според тях в Техеран има съмнения, че настоящото примирие може да бъде тактически ход преди нова ескалация.

Тръмп: Процесът по извличане на иранския уран ще бъде дълъг и сложен

Основният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф твърди, че действията на Вашингтон сочат подготовка за нови военни удари.

Редактор: Цветина Петкова