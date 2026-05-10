Президентът Доналд Тръмп изрази увереност, че САЩ в крайна сметка ще поставят под контрол обогатения уран на Иран. "Е, ще го вземем в даден момент, както искаме", заяви той в неделя в интервю за телевизионното предаване "Фул межър". Тръмп продължи, като заяви, че материалът се "наблюдава" от САЩ. "Ако някой се приближи до мястото, ще разберем за това и ще го взривим", допълни американският президент.

В събота руският президент Владимир Путин предложи обогатеният уран да бъде изнесен от Иран и съхранен. Първоначално е имало споразумение по този въпрос, но след това САЩ внезапно затвърдиха позицията си. Путин заяви, че Русия вече веднъж е изнесла обогатен уран от Иран през 2015 г. и че Иран е имал доверие в Русия, "и не без основание".

Тръмп оказва натиск върху Иран да премахне напълно запасите си от високообогатен уран. Той иска също така обогатителните съоръжения да бъдат демонтирани и да се попречи на Техеран да продължи ядрената си програма за разработване на ядрени оръжия.

Уранът трябва да бъде високообогатен за производството на ядрени оръжия. Иран твърди от години, че ядрената му програма е изцяло с граждански характер, припомня ДПА.

