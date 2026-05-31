Броят на жертвите при рухването на резервоар с химически вещества в американския щат Вашингтон нарасна до 11, след като спасителните екипи извадиха телата на всички девет изчезнали лица, предаде „Ройтерс”, позовавайки се на властите.

Първоначално беше потвърдено за две жертви, след като резервоар, съдържащ бяла луга – химичен разтвор от натриев хидроксид и натриев сулфид, използван при производството на хартиена маса – се взриви и рухна във вторник в завод на компанията „Нипон Дайнауейв Пакиджинг”.

Няколко души пострадаха при авария в завод за целулоза в американския щат Вашингтон

Търсенето на изчезналите продължи през цялата седмица, като спасителните екипи претърсиха отломките в закритите помещения и използваха безпилотни летателни апарати, за да проверят периметъра около обекта, заяви заместник-началникът на местната пожарна служба Кърт Стич.

Рухналият резервоар е съдържал около 3,4 милиона литра бяла луга, а изследванията потвърдиха, че замърсяването е достигнало близката река Колумбия. Въпреки това не са установени опасни за здравето нарушения в качеството на въздуха или питейната вода в град Лонгвю.

Компанията „Нипон Пейпър Индъстрийс” – вторият по големина производител на хартия в Япония по продажби, придоби завода в Лонгвю от базираната в Сиатъл дърводобивна компания „Уерхаузър” за 225 милиона долара. През 2016 г. компанията създава изцяло притежаваното от нея дъщерно дружество „Нипон Дайнауейв Пакиджинг”, собственик на предприятието в града.

Редактор: Мария Барабашка