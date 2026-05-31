Столичният общински съвет предостави терен на фондацията на Лазар Радков за обучение на спасители. Целта е да се обучават както доброволци, така и четириноги герои, отзоваващи се първи в случай на бедствие.

Правото за ползване на бъдещия обучителен център е за 10 години. В момента там все още няма нищо изградено. Мисията на доброволците е ясна, но за да я изпълнят добре имат нужда от постоянна база.

Лазар Радков: Ще дарим над 50 автоматични дефибрилатора в училища в страната

"Ние над половин година търсихме място покрай София, където може буквално да си заградим и нашият инструктор на кучетата Жоро да постави тренировъчни пособия за кучетата, така че да може да се тренира послушание, както се нарича - изграждане на връзка с водача", разказва Лазар Радков.

И докато тренировъчната база в село Чепинци стане факт - тренировките продължават. Тази изоставена хижа днес не е празна - пълна е с доброволци и кучета-спасители. Зад всяко куче-спасител стои водач с години обучение и истории от реални акции.

"Участвал съм в няколко акции, като най-медийно отразената акция е на базовата експлозия в Банкя, където моето куче намери една от жертвите. Започнал съм по трудния начин. След това Кирил Христов - българин, който е пожарникар в Швеция, който с неговото куче в Турция намери 18 човека. Той ми подаде ръка и ме записа на първия семинар в чужбина", разказва Георги Костадинов.

Лазар Радков - човекът, който винаги е там, където има нужда от него

Подготовката не е само за кучетата - екипировката на водача също е изключително ключова. ”Много е важно човек за дадената ситуация да е облечен правилно. Трябва задължително да имаш каска, да имаш очила, ръкавици, протектори на лактите и на коленете”, допълва той.

Спасителите тренират техники за евакуация и въжено спасяване.

"Като за финал, искам още веднъж да благодаря на всички хора, които доброволстват и помагат при бедствия и аварии, на всички организации и разбира се - на българските институции", заяви Лазар Радков.

Стажант-репортер: Ивайла Върбанова

Редактор: Никола Тунев