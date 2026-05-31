На сцената на Народния театър оживява текст на близо 400 години, който продължава да звучи изключително актуално. За да илюстрират непреходността на човешките пороци Георги Мамалев и Валентин Ганев дадоха за пример пиесата „Волпоне” на Бен Джонсън от 1602 година, в която „един мошеник решава да обере други мошеници, обаче те го изиграват и го обират него”.

В новата постановка „Скъперникът” зрителите виждат съвременна закачка на режисьора от Северна Македония Слободан Унковски, при която Мамалев и Ганев играят „разполовения образ на Харпагон”. В сюжета се представят две театрални трупи – една провинциална пътуваща и една столична стационарна, които спорят помежду си в дребни ежби кои са по-важни и с какви средства играят. Накрая обаче се явява кралски пратеник, в чиято роля влиза Михаил Петров, и направо купува театъра, „докато те се разправят за глупости”, обясняват сюжета двамата актьори.

Георги Мамалев за своя половин век на сцената и щастието да си дядо

Сред публиката на премиерата е присъствал и министърът на културата, който наскоро връчи на двамата актьори държавното отличие „Златен век”. Гостите споделят, че той е млад и енергичен човек с богат опит в менажирането на произведения на изкуството и филмови продукции, поради което вярват, че „ще се справи успешно”. За самите награди актьорите разказват, че са се пошегували по време на репетиция кой е получил по-голяма и на кого му стои по-добре.

Целия разговир гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка