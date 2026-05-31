Георги Мамалев и Валентин Ганев разказват за новата премиера
На сцената на Народния театър оживява текст на близо 400 години, който продължава да звучи изключително актуално. За да илюстрират непреходността на човешките пороци Георги Мамалев и Валентин Ганев дадоха за пример пиесата „Волпоне” на Бен Джонсън от 1602 година, в която „един мошеник решава да обере други мошеници, обаче те го изиграват и го обират него”.
В новата постановка „Скъперникът” зрителите виждат съвременна закачка на режисьора от Северна Македония Слободан Унковски, при която Мамалев и Ганев играят „разполовения образ на Харпагон”. В сюжета се представят две театрални трупи – една провинциална пътуваща и една столична стационарна, които спорят помежду си в дребни ежби кои са по-важни и с какви средства играят. Накрая обаче се явява кралски пратеник, в чиято роля влиза Михаил Петров, и направо купува театъра, „докато те се разправят за глупости”, обясняват сюжета двамата актьори.
Сред публиката на премиерата е присъствал и министърът на културата, който наскоро връчи на двамата актьори държавното отличие „Златен век”. Гостите споделят, че той е млад и енергичен човек с богат опит в менажирането на произведения на изкуството и филмови продукции, поради което вярват, че „ще се справи успешно”. За самите награди актьорите разказват, че са се пошегували по време на репетиция кой е получил по-голяма и на кого му стои по-добре.
Редактор: Мария Барабашка
