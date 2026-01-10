Георги Мамалев е един от най-обичаните български актьори, чиито роли са оставили трайна следа в културата ни.

„След една година ще се навършат 50 години, откакто играя на сцената в Народния театър“ споделя Мамалев.

„Когато отидох като млад артист в Народния театър, около мен бяха колоси – Георги Георгиев - Гец, Асен Миланов, Любомир Кабакчиев, Стефан Гецов. Благодарение на съдбата, на хубавите роли и късметът да играя с много големи - се задържах 50 години на сцената“, заяви той.

Актьорът сподели в студиото на "Събуди е" и за щастието да стане дядо. „Роди се нашият внук Никола. На по-малкия ми син му се роди син. Голямо щастие, голяма радост. Той след десетина дни ще стане на три месеца“, разказа той.

Воденичаров, Токмакчиев и Мамалев с разказ от първо лице за урагана „Милтън“

За другото си внуче - Кати, той добави: „Тя се интересува от театър, танцува, пее… но е малка. Не можем със сигурност да кажем в каква посока ще тръгне. Радост е да се наблюдава развитието ѝ“.

Мамалев сподели и за интересна инициатива за любителите на театъра: „В Народния театър има месец на българската драматургия. Всички български пиеси, които са в репертоара на театъра, се играят този месец - януари. Цената на билетите е само 10 евро. Идвайте да гледате български пиеси - в Народния театър са най-големите артисти“, похвали се той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова