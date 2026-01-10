-
Тони Димитрова навръх рождения си ден: Пожелавам си да остана вярна на себе си
-
Мики Рурк натрупа 60 000 долара дългове от неплатен наем
-
Мая Бежанска между мисията „Юндoла“ и 25 години на сцената на Кукления театър
-
Мария Бакалова: Искам да бъда част от българското кино и то да бъде част от световното
-
Константин – романтикът веселяк зад маските
-
Българка сред елита на Монте Карло: Пътят на Антония Тонева към света на лукса
"Благодарение на съдбата, на хубавите роли и късметът да играя с много големи - се задържах 50 години на сцената", споделя актьорът
Георги Мамалев е един от най-обичаните български актьори, чиито роли са оставили трайна следа в културата ни.
„След една година ще се навършат 50 години, откакто играя на сцената в Народния театър“ споделя Мамалев.
„Когато отидох като млад артист в Народния театър, около мен бяха колоси – Георги Георгиев - Гец, Асен Миланов, Любомир Кабакчиев, Стефан Гецов. Благодарение на съдбата, на хубавите роли и късметът да играя с много големи - се задържах 50 години на сцената“, заяви той.
Актьорът сподели в студиото на "Събуди е" и за щастието да стане дядо. „Роди се нашият внук Никола. На по-малкия ми син му се роди син. Голямо щастие, голяма радост. Той след десетина дни ще стане на три месеца“, разказа той.
Воденичаров, Токмакчиев и Мамалев с разказ от първо лице за урагана „Милтън“
За другото си внуче - Кати, той добави: „Тя се интересува от театър, танцува, пее… но е малка. Не можем със сигурност да кажем в каква посока ще тръгне. Радост е да се наблюдава развитието ѝ“.
Мамалев сподели и за интересна инициатива за любителите на театъра: „В Народния театър има месец на българската драматургия. Всички български пиеси, които са в репертоара на театъра, се играят този месец - януари. Цената на билетите е само 10 евро. Идвайте да гледате български пиеси - в Народния театър са най-големите артисти“, похвали се той.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни