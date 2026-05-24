Николина Чакърдъкова гостува в предаването „Събуди се“ по случай 24 май и развълнува зрителите с лични спомени за празника, признателност към учителите и размисли за силата на българския език и фолклор.

„Когато дойде 24 май, в главата ми звучи музика“, сподели певицата, връщайки се към детските си години в родния край. Тя разказа как целият град се изпълвал с маршове, духови оркестри и празнично настроение, а децата носели корони с буквите от азбуката.

„Това не беше просто празник, а голям празник“, каза Чакърдъкова. По думите ѝ с всяка изминала година е осъзнавала все по-дълбоко значението на Деня на българската азбука, просвета и култура.

Фолклорната изпълнителка отдаде специална почит на своите учители. Макар да призна, че никога не е била отличничка, тя подчерта, че именно строгите и взискателни преподаватели изграждат дисциплина, отговорност и уважение към знанието. „Когато отидеш на училище, изпитваш страхопочитание, уважение, респект към учителя“, спомня си тя.

Певицата говори и за внучката си, която тази година завършва първи клас. С усмивка разказа колко е щастлива, че детето вече чете цели думи, без да срича, и призна, че вижда как ценностите, които е предала на своите деца, днес се предават и на следващото поколение.

Освен за образованието, Чакърдъкова засегна и темата за българския език и народната музика. Според нея диалектите и старите думи не бива да бъдат „претупвани и смазвани“, защото са богатство, което трябва да се пази. „Имаме толкова богат български език. Не може да имаш толкова много и да го правиш толкова малко“, каза певицата.

В разговора беше засегната и темата за международната сцена и успеха на българските изпълнители. Чакърдъкова поздрави DARA за успеха ѝ и коментира дебата около пеенето на английски език. Според нея артистите често се съобразяват с правилата на международните формати, но това не означава отказ от българската идентичност. „Ако в залата е Европа, извън залата трябва да бъде България“, заяви тя, визирайки бъдещо домакинство на Eurovision Song Contest у нас. Николина Чакърдъкова си представя София, изпълнена с български дух, народна музика, традиционна кухня и култура, които да покажат на света „най-красивите неща, които само ние българите носим“.

