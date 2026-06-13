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Темата коментира неврологът акад. Лъчезар Трайков - най-изявеният учен в областта на деменциите
Как да спрем стареенето на мозъка? Темата коментира неврологът акад. Лъчезар Трайков в предаването "Пулс" по NOVA NEWS. Той е най-изявеният учен в областта на деменциите. Повод за срещата с него е състоялият се наскоро конгрес на невролозите - събитие, от което винаги има интересни новини.
"В последните години невролозите сме в неблагоприятна ситуация, тъй като повечето диагнози са нелечими. Това беше причината да се насочим към ранната диагностика, защото ако някои от по-тежките диагнози биват диагностицирани по-рано, имаме всички шансове да бъдат спрени", обясни акад. Трайков.
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"Когато говорим за нормално забравяне, което е свързано с възрастта, първият симптом е забравянето на имена. Това е нормално. Когато дойде такъв човек, ние сме длъжни да направим проверка дали всичко е наред. След това идва ред на биомаркерите", уточни неврологът.
"Ако контролираме вредните навици - тютюнопушене, обездвижване, употреба на алкохол, когато сме на по-млада възраст, можем да намалим дементните пациенти от 80% на 45%", изтъкна той.
Целия разговор гледайте във видеото.
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