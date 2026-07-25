Съединените щати удължиха с още месец срока за продажба на чуждите активи на „Лукойл". Доналд Тръмп наложи санкции срещу компанията в края на 2025 година като мярка за засилване на натиска върху Русия заради войната в Украйна.

От въвеждането на санкциите американските власти неколкократно удължават сроковете на съответните лицензи.

Конституционният съд отмени част от законовите промени за особения управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“

Редактор: Дарина Методиева