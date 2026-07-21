Конституционният съд обяви за противоконституционни част от промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, съобщиха от съда. Делото е образувано по искане на петдесет и един народни представители от 51-вото Народно събрание, а докладчик по него е съдия Орлин Колев.

В заседанието участваха всички 12 конституционни съдии. Решението е прието единодушно. То е подписано със самостоятелно становище от съдия Сашо Пенов, както и със становище от съдиите Красимир Влахов, Десислава Атанасова, Галина Тонева, Сашо Пенов, Невин Фети и Орлин Колев.

Част от разпоредбите са свързани с дейността и правомощията на особения търговски управител на "Лукойл". В пълното решение на съда се посочва, че според вносителите оспорените разпоредби противоречат на конституционно установените принципи на правовата държава. Твърди, че е налице „преграждане на пътя за защита на конституционно гарантирани права“. По отношение на процедурата по приемането на оспорените разпоредби вносителят посочва нарушения на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и на Конституцията, с които се „ограничават в значителна степен и даже препятстват конституционно гарантирани права на народните представители”.

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В становището и в представеното правно мнение се застъпват противоположни позиции, като доводи за противоконституционност, а за конституционосъобразност – доц. д-р Иван Цветанов.

От Сдружение „Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива“ твърдят, че оспорените разпоредби са противоконституционни. Те посочват, че разширяването на правомощията на особения търговски управител в комбинация с изключването на административния и съдебен контрол за законност, поставя малките и средните оператори в неоправдано висок риск от пълно преустановяване на дейността им, без те да разполагат с ефективно средство за защита.

Припомняме, че през ноември миналата година "Възраждане“ отправи покана към останалите парламентарни групи, които не са подкрепили закона, да подпишат изготвеното от политическата формация искане до КС за обявяването на противоконституционност. На 7 ноември депутатите приеха на първо и второ четене в едно заседание законови промени, свързани с функциите на особения управител на активите на „Лукойл" в България. Законопроектът за изменение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен продукти, беше внесен от депутати от "ДПС – Ново начало", ГЕРБ – СДС, "Има такъв народ" и "БСП – Обединена левица". Извънредно промените бяха разгледани от Комисията по енергетика и след това влязоха за обсъждане в пленарната зала. На 14 ноември Министерският съвет прие решение, с което назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България.

Редактор: Дарина Методиева