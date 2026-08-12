РЗИ-Бургас издаде заповед, с която от днес плаж „Изток” на Свети Влас е затворен заради замърсяване на водата. На общ брифинг директорът на инспекцията д-р Георги Паздеров и областният управител Дико Диков съобщиха, че причината е, че има изпускане на непречистени отпадни води от пречиствателна станция „Елените”.

Сигналите за замърсяването на крайбрежието постъпвали от известно време. Проверката е установила в пъти завишени норми на някои от изследванията.

Затварят плаж в Свети Влас заради замърсяването на водите

Самият плаж може да бъде използван, но се забранява къпането, защото водите крият риск за човешкото здраве, каза д-р Паздеров.

Първата проба е взета на 5 август, два дни по-късно – на 48-мия час, излизат резултатите. От тях се вижда, че ешерихия коли и ентерококи са над нормата. В понеделник пак са взети проби и резултатите се потвърждават.

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Задължение на концесионера е да сложи червен флаг и предупредителни табели, обясни Паздеров. Малко след издадената заповед от РЗИ за затваряне на плажа, на спасителния пост бе окачен червен флаг, а спасителите обяснявали на попиталите ги хора причината.

Плажът ще бъде отворен при първите 2 добри проби, а те ще се правят 2 пъти в седмицата.

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„Този проблем е наследен и е част от проблема „ваканционно селище Елените”, каза областният управител Дико Диков. По думите му това е частна пречиствателна станция, чиято собственост продължава да не бъде изяснена на 100%.

„С цел изясняването и решаването на този проблем ще бъдат проведени разговори с МРРБ, МОСВ и всички останали държавни институции. Държавата трябва да се намеси решително. Капацитетът на тази пречиствателна станция не отговаря на броя туристи в района. Ще направя всичко по силите си този проблем да бъде решен веднъж завинаги. Към днешна дата предприемаме мерки за решаване на проблема до края на сезона”, каза още Диков.

Концесионерът на плаж „Изток“ заяви, че няма отношение към възникналия проблем от пречиствателната станция на Елените.

Според концесионера отговорни са ВиК, собственикът на станцията, както и държавните органи.