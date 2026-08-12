Прокурорът от Окръжната прокуратура в Бургас Благовест Вангелов е поредният кандидат за изборен член на Висшия съдебен съвет. Номинацията му за представител на прокурорската квота е публикувана на сайта на кадровия орган на съдебната власт.

Кандидатурата на Вангелов е издигната от магистрати от Апелативната, Окръжната и Районната прокуратури в Бургас. В мотивите си те акцентират върху неговите професионални, нравствени, етични и личностни качества. Според колегите му опитът и авторитетът му биха му позволили като член на ВСС да отстоява интересите на магистратите, съдебните служители и съдебната система като цяло.

Ясни са първите кандидатури за новия ВСС

Вангелов има повече от 20 години юридически стаж, като 14 от тях са в системата на прокуратурата. Професионалният му път преминава през прокуратурите в Момчилград, Средец и Бургас. В продължение на един мандат е бил административен ръководител на Районната прокуратура в Поморие.

По-късно е повишен в Специализираната прокуратура. След нейното закриване продължава кариерата си като прокурор в Окръжната прокуратура в Бургас.

В предложението за номинацията му се подчертава опитът му при работата по дела и преписки с висока фактическа и правна сложност. Колегите му посочват, че с професионалното си поведение и начина, по който изпълнява служебните си задължения, Вангелов допринася за авторитета на прокурорската професия.

Сред качествата, изтъкнати от вносителите, са способността му аргументирано да защитава позициите си, умението да работи в екип и да намира необходимия баланс при комуникацията както с други магистрати и институции, така и с гражданите.

С номинацията на Вангелов кандидатите за новия състав на ВСС стават четирима, а той е третият предложен представител на прокурорската квота.

Преди него за изборен член от прокурорската квота беше номиниран заместник апелативният прокурор на Пловдив Тодор Деянов. Кандидатурата му също е издигната от негови колеги, които се позовават на дългогодишната си съвместна работа с него и професионалната му биография. Според тях Деянов притежава необходимите професионални, нравствени и личностни качества, за да представлява прокурорската общност във ВСС.

Първата номинация от прокурорската квота беше на Маринела Тотева от Върховната касационна прокуратура. Зад кандидатурата ѝ застават 20 прокурори от ВКП и Окръжната прокуратура в София. В мотивите е поставен акцент върху близо 30-годишния ѝ професионален опит, включително работата във Върховната административна прокуратура и участието ѝ в Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС.

До момента има и една номинация за съдийската квота. Това е съдията от Административния съд във Варна Васил Пеловски, подкрепен от 22-ма магистрати от административните съдилища във Варна и Бургас и от Районния съд във Варна.

В предложението за Пеловски се посочват неговите над 17 години юридически стаж, административният и управленският му опит и познанията му за функционирането на съдебната система. Колегите му го определят като магистрат с професионален интегритет и независимост, способен отговорно да изпълнява функциите на член на кадровия орган.

Процедурата по избора на новия състав на Висшия съдебен съвет продължава. Кандидатурите, издигани от професионалните квоти на съдиите, прокурорите и следователите, се публикуват поетапно на интернет страницата на ВСС.

Редактор: Цветина Петкова