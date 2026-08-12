Министерството на финансите ще предприеме необходимите действия за защита на държавния интерес по делото за 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“. От ведомството съобщиха, че на 12 август са получили официално уведомление от Върховния касационен съд (ВКС) по казуса.

Със съобщението финансовият министър, който по закон представлява държавата в подобни производства, е уведомен за възможността да встъпи като неин процесуален представител по търговското дело пред ВКС.

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Съдът е определил едноседмичен срок за предприемане на съответните действия. От Министерството на финансите уверяват, че в рамките на този срок ще бъдат направени необходимите процесуални стъпки за защита на претенциите на държавата върху 29% от акциите на Пловдивския панаир.

Позицията идва след призив от „Продължаваме Промяната“ към финансовия министър Гълъб Донев да реагира незабавно по делото. От формацията предупредиха, че евентуално бездействие в определения от ВКС срок може да постави под риск държавния интерес.

Повод за реакцията стана определение на Върховния касационен съд, според което компетентен да представлява държавата по този спор е министърът на финансите, а не министърът на икономиката.

Депутатът от „Продължаваме Промяната“ и бивш икономически министър Богдан Богданов предупреди, че финансовият министър трябва да потвърди извършените до момента процесуални действия. Според него в противен случай съществува риск за продължаването на съдебното производство и съответно за защитата на държавния дял.

Богданов изпрати и писмо до премиера Румен Радев, с копие до министрите на финансите и икономиката. В него той твърди, че при неблагоприятно развитие може да се стигне до окончателно прехвърляне на над 79% от капитала на Пловдивския панаир в „Пълдин Туринвест“ АД, което би дало контрол върху дружеството на свързаната с бизнесмена Георги Гергов компания.

Позицията на „Продължаваме Промяната“ беше подкрепена и от „Демократична България“, откъдето също подчертаха значението на действията на финансовия министър за продължаването на делото.

Първоначално от Министерството на финансите заявиха, че не са получили официалните документи от ВКС и че ще реагират веднага след тяхното постъпване. Вече полученото на 12 август съдебно съобщение поставя началото на едноседмичния срок, в който ведомството трябва да предприеме необходимите действия.

Делото за държавния дял беше заведено през юли 2023 г., когато Богдан Богданов беше министър на икономиката. Целта му е по съдебен път да бъде установено, че държавата е акционер и притежава правата върху 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“.

Редактор: Цветина Петкова