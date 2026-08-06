Ново напрежение около делото за собствеността на „Международен панаир Пловдив“. От „Продължаваме Промяната“ призоваха министъра на финансите Гълъб Донев незабавно да потвърди извършените до момента процесуални действия пред Върховния касационен съд, предупреждавайки, че бездействието може да застраши държавния интерес.

От Министерството на финансите обаче заявиха, че все още не са получили официалните съдебни документи по делото и увериха, че ще предприемат необходимите действия веднага след като бъдат уведомени.

Съдът потвърди запора върху акциите на Община Варна от Пловдивския панаир

Народният представител от „Продължаваме Промяната“ и бивш министър на икономиката Богдан Богданов отвори отново темата по повод определение на Върховния касационен съд, според което именно финансовият министър, а не министърът на икономиката, е компетентният представител на държавата по казуса.

От „Продължаваме Промяната“ съобщават, че съдът е дал седемдневен срок министърът на финансите да заяви дали потвърждава извършените до момента процесуални действия. Според Богданов, ако това не бъде направено, съществува риск съдебното производство да бъде обезсилено, което би могло да доведе до окончателна загуба на държавния контрол върху Пловдивския панаир.

В писмо до министър-председателя Румен Радев, изпратено с копие до министрите на финансите и на икономиката, Богданов предупреждава, че бездействието на правителството може да отвори пътя към окончателното прехвърляне на над 79% от капитала на дружеството в „Пълдин Туринвест“ АД и съответно към пълен контрол върху панаира от страна на бизнесмена Георги Гергов.

Протест за опазване на Пловдивския панаир

От „Продължаваме Промяната“ припомнят, че през юли 2023 г., когато Богданов беше министър на икономиката, държавата е завела дело за възстановяване на собствеността върху 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“. Според формацията защитата на този дял е от ключово значение за запазването на държавния интерес.

Подкрепа за позицията изразиха и от „Демократична България“, откъдето заявиха, че именно действията на финансовия министър ще бъдат решаващи за изхода от делото.

От Министерството на финансите обаче посочиха, че към момента не са получили официални съобщения или съдебни актове от Върховния касационен съд, с които министърът да бъде конституиран като процесуален представител на държавата. „След тяхното получаване ще бъдат предприети необходимите процесуални действия за защита на държавния интерес“, заявяват от ведомството.

САГАТА С ПЛОВДИВСКИЯ ПАНАИР: Община Варна си иска парите за акциите

Спорът за собствеността на Пловдивския панаир продължава вече няколко години и е свързан с прехвърлянето на държавни акции и последвалите решения на общинските съвети във Варна и Пловдив, които според критиците са създали възможност за придобиване на мажоритарен контрол върху дружеството от свързани с Георги Гергов компании. През 2023 г. Апелативният съд в Пловдив потвърди спирането на вписването на апорта на акциите, а делото за държавния дял в панаира продължава пред Върховния касационен съд.

Редактор: Цветина Петкова