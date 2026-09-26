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Когато легендарната двойка стане тройка
Те са най-сплотеното дуо в България - заедно са от години, но колкото и да им е гот да са двама - винаги има място и за още един. Доказателство за това е новата им песен с Тони Димитрова. Гости в студиото на "Събуди се" бяха братя Аргирови.
„Тони много се вписва в новата песен. Когато си приятел с един човек, нещата винаги се получават”, сподели Благовест. По думите на Светослав те мислят в еднаква посока винаги и затова нещата са толкова добри, когато са тримата.
Братя Аргирови: За цената на славата, срещите с Ванга и живота в Норвегия
„За мен е изключително щастие да имам в живота си братя Аргирови. Много се надявам тази песен да се хареса на всички. Господ е събирач, няма да спра да го казвам”, каза Тони Димитрова.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
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