Над 28,8 тона вакуумирано кисело зеле с изтекъл срок на годност са спрени от продажба в София. Продуктът е открит при проверка на инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните - София-град, в склад за търговия на едро.

Зелето е възбранено и не може да бъде предлагано на пазара. То е с произход Сърбия. Нарушението е установено при съвместни проверки на територията на София с представители на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

За цялото количество е издадено разпореждане за забрана, като предстои да бъде насочено за унищожаване. На бизнес оператора ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

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В рамките на съвместния контрол на 24 и 25 септември са извършени 19 проверки на бизнес оператори, предлагащи пресни плодове и зеленчуци. Взети са осем проби от ябълки, грозде, чушки и домати с произход България и други държави членки на Европейския съюз за изследване за остатъчни количества от пестициди.

Проверките на борси и тържища са част от засиления контрол на Българската агенция по безопасност на храните, въведен от началото на месец август.

Редактор: Ивета Костадинова