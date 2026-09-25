Страните от Европейския съюз се споразумяха да отпуснат програма за военна помощ за Украйна на стойност 6,6 млрд. евро. Средствата бяха блокирани от пролетта на 2023 г., когато Унгария наложи спорно вето върху инициативата.

Политическото споразумение беше постигнато днес по време на заседание на Комитета по политика и сигурност в Брюксел.

Кая Калас: ЕС ще обсъди до края на месеца какви отстъпки може да очаква от Москва за постигане на мир в Украйна

Решението за отпускането на средствата по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира идва в критичен момент за Украйна. Страната е изправена пред сериозен недостиг в бюджета на Министерството на отбраната, който застрашава доставките на дронове.

„Това е добра новина за Украйна и лоша новина за Русия. Хибридните атаки на Москва се опитват да сплашат Европа и да я накарат да намали подкрепата си за Киев. Европа прави точно обратното”, написа върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас в профила си в Х.

EU Member States have agreed on the terms for releasing €6.6 billion European Peace Facility funds for Ukraine.



That’s good news for Ukraine and bad news for Russia.



€900 million are for the EU’s Military Assistance Mission for Ukraine. €1 billion will fund new joint… — Kaja Kallas (@kajakallas) September 25, 2026

Така нареченият Европейски механизъм за подкрепа на мира е създаден, за да компенсира част от разходите за оръжия и боеприпаси, дарени от държавите членки на Украйна. В първите години на войната той беше сред основните канали за помощ на ЕС и редовно получаваше допълнително финансиране.

През май 2023 г. обаче Унгария, тогава ръководена от премиера Виктор Орбан, наложи вето, което блокира схемата. Будапеща възрази срещу решението на Киев да включи най-голямата унгарска търговска банка OTP Bank в списъка на „международните спонсори на войната“. Въпреки че списъкът беше премахнат през 2024 г. след натиск от западните съюзници, Унгария запази ветото си, което предизвика недоволство в други европейски столици.

Блокадата беше преодоляна едва тази година, след като Орбан загуби парламентарните избори през април и на власт дойде премиерът Петер Мадяр. Оттогава държавите членки преговарят по условията за отпускането на финансовия пакет.

По думите на Кая Калас средствата ще бъдат разпределени в три направления:

4,7 млрд. евро за възстановяване на разходи;

1 млрд. евро за съвместно закупуване на военно оборудване;

900 млн. евро за мисията на ЕС за обучение на украинските въоръжени сили.

Някои държави ще преведат своя дял от 4,7 млрд. евро директно на Украйна, допълни върховният представител на ЕС, без да уточнява кои са те. Преди реалното отпускане на средствата обаче трябва да бъдат приети няколко законодателни акта.

Новината идва на фона на финансов дефицит от над 23,6 млрд. евро в бюджета на украинското военно министерство. В момента Европейската комисия и Международният валутен фонд водят разговори с правителството в Киев за намиране на възможно решение.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че бюджетният недостиг трябва да бъде преодолян още през октомври и ноември, за да бъдат платени доставките на дронове, планирани за първите три месеца на 2027 г.

„Всеки разбира, че Украйна не може да бъде оставена сама и че трябва да се инвестира повече в произведени у нас дронове и ракети, защото по-голямата част от този дефицит е именно финансирането, необходимо за оръжия”, заяви Зеленски и допълни: „Всеки разбира колко е трудно да преминем през този период на фона на постоянните удари”.

Редактор: Мария Барабашка