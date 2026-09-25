Сръбският президент Александър Вучич заяви, че ще подаде оставка в неделя вечер, 27 септември, предаде ТАНЮГ.

„Неделя е натоварен ден. Подавам оставка в неделя, мисля, че ще бъде около осем часа вечерта“, каза Вучич пред журналисти в Ню Йорк в четвъртък и добави, че тогава ще обясни повече за мотивите си.

Вучич обяви кога ще подаде оставка

По-рано Сръбската прогресивна партия го издигна за водач на листата „Обединена Сърбия“ и кандидат за премиер.

Вучич разпуска парламента, предсрочните избори ще са на 25 октомври

Редактор: Цвета Лазаркова