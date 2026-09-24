Какво е необходимо, за да се превърне човешката съпричастност в сигурна и работеща система за помощ? Павел Андреев е основателят на PavelAndreev.ORG, една от големите международни платформи за дарителски кампании, създадена в България. Как се изгражда доверието и какви са технологиите зад благотворителността?

„Във всяка държава се организират кампании според спецификата на дадената държава. А как си обяснявам успеха на това нещо? С международното ни развитие, все по-ясно в моите очи се избистря, че колкото по-добре ние организаторите, платформите, организациите си свършим работата, толкова повече хора се събират около нас и искат да помагат“, обясни Павел Андреев.

Той каза, че в България са най-наложени кампаниите за лечение и подчерта, че абсолютно всяка кампания за лечение е проверена и има нужната медицинска документация.

Павел Андреев: Моята работа е да виждам чудеса

„Средствата се превеждат директно към болничните заведения. Правят се допълнителни проверки на самите организатори на кампанията, тъй като ние много рядко се виждаме с тях физически. Това е огромна сигурност, която даваме на първо място. И на второ място ние активно организираме тези кампании. Тоест ние не им даваме просто един софтуер, една платформа и да им казваме – хора, оправяйте си, вие набирайте средствата. Всъщност ние много активно посредством технологии, посредством социални мрежи и по много други допълнителни канали помагаме за набирането на средства“, разказа той.

Павел Андреев каза още, че наблюдава непрестанен ръст на дарителите през последните 5-6 години, от които се занимава с платформата. „Непрестанен е ръстът на броя дарители, на тяхното желание да помагат, стойността на дарението поетапно се вдига. И стигнахме до етап, в който, когато е нужно сумата много бързо да се събере, ние наистина успяваме много бързо да я съберем“, посочи Андреев.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова