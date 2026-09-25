Снимка: iStock
Разследването е за периода от 2024 г. до февруари тази година
43-годишна жена е обвинена в присвояване на служебни пари във Великотърновско, съобщиха от полицията.
В хода на разследването са събрани достатъчно данни, че в периода от 2024 г. до февруари тази година в качеството си на счетоводител в учебно заведение в община Стражица, е присвоила 965 евро.
Ограбиха параклис в Кюстендилско
Наложена ѝ е мярка „подписка“, предаде DarikNews.Редактор: Дарина Методиева
Източник: DarikNews
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни