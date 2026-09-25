43-годишна жена е обвинена в присвояване на служебни пари във Великотърновско, съобщиха от полицията.

В хода на разследването са събрани достатъчно данни, че в периода от 2024 г. до февруари тази година в качеството си на счетоводител в учебно заведение в община Стражица, е присвоила 965 евро.

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Наложена ѝ е мярка „подписка“, предаде DarikNews .

Редактор: Дарина Методиева