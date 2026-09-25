Близо 2 милиона души по-малко. Това е записано в биографията на България за последните 30 години. Демографската криза е проблем, който се засяга от десетки правителства. Проблем, за който са написани стратегии и редица мерки, които трябва да предприеме държавата. Проблем, за който числата и към днешна дата обаче показват, че темпото на държавата все още не може да настигне темпото на живота. И това ще се докаже в следващите редове, данните за които са събрани с помощта на Google Pinpoint .

Обезлюдяването на България не е резултат от един-единствен фактор. То е резултат от съчетанието на отрицателен естествен прираст, застаряване на населението, миграция и силно неравномерно регионално развитие. Последиците вече не се измерват само в намаляващ брой жители, а в изчезващи населени места, свиваща се работна сила и все по-труден достъп до услуги в редица региони. Затова държавната политика трябва да се насочи не само към увеличаване на раждаемостта, а към създаване на условия хората да остават, да се връщат и да живеят пълноценно и извън най-големите градове. Но може ли една държава, която вече е загубила част от населението си да си върне хората или ще трябва да приспособи всичките си сектори към по-малкия брой население?!

► Няма нищо по-красноречиво от фактите

Поглеждаме към демографията на България изследвана от Националния статически институт. Преди 30 години, през 1995-а година, у нас живеят около 8 384 715 души. За три десетилетия населението на България е намаляло с 1 961 508 души или спад от 23,4% спрямо 1995 г. Така през 2025-а година в страната живеят 6 423 207 души. Тоест днес в България живеят приблизително трима от всеки четирима души, които са живели в страната през 1995 г.

Зад тези близо два милиона души не стои еднократно събитие, а продължителен демографски процес. Данните на Националния статистически институт показват почти постоянно намаляване на населението през периода, който разглеждаме. В началото му България все още има над 8,3 милиона жители, докато през 2001 г. броят им вече пада под 8 милиона. През 2010 г. населението е около 7,5 милиона, а през 2020 г. – около 6,9 милиона. След преброяването през 2021 г. статистическите данни са преизчислени, но това не трябва да се тълкува като реална загуба на толкова жители само за една година.

Тенденцията обаче остава ясна и след това. От 2022 до 2024 г. населението се задържа около 6,4 милиона души, а през 2025 г. е 6,42 милиона. Само за последната година България губи още 14 153 жители.

Данните показват не само намаляване на населението, но и промяна в неговата структура. България става не просто по-малка като брой жители, а и по-възрастна.През 2025 г. хората на 65 и повече години са 1 557 851 души, или 24,3% от населението. Средната възраст достига 45,4 години.

Една от основните причини е отрицателният естествен прираст. През 2025 г. в страната са родени 50 241 деца, докато починалите са 99 479 души. Разликата между двата показателя е отрицателна – минус 49 238 души. С други думи, само чрез естественото движение на населението България губи близо 50 хиляди души за една година.

Миграцията частично успява да компенсира тази загуба. През 2025 г. нетната международна миграция е положителна – 35 085 души. Въпреки това тя не е достатъчна, за да обърне общата тенденция. В края на годината населението отново е по-малко спрямо предходната.

Това показва нещо важно за демографската криза в България – миграцията може да забави процеса, но сама по себе си не може да го реши. Дори при положителен миграционен баланс страната продължава да губи население, защото разликата между броя на родените и починалите остава много голяма.

Особено показателно е как демографският спад се разпределя по територията на страната. Намаляването на населението не засяга всички населени места по един и същи начин. Докато големите градове продължават да концентрират значителна част от населението, в много малки населени места процесът на обезлюдяване вече достига крайна фаза.

► Селата, които останаха сами

Демографската криза не се вижда само в общия брой на населението. Тя може да бъде видяна и на картата на България. Там, където преди десетилетия е имало училище, магазин, автобусна спирка и десетки семейства, днес понякога остават само няколко жители. А в някои населени места не остава никой.

В края на 2025 г. България има общо 5 256 населени места – 257 града и 4 999 села. От тях 192 са с нулево население. Други 1 280 населени места имат между 1 и 49 жители. Това означава, че проблемът с обезлюдяването вече не е абстрактна прогноза за бъдещето – той може да бъде видян на картата на страната.

Данните показват и силни регионални различия. Въпреки че естественият прираст през 2025 г. е отрицателен във всички области на страната, пет области увеличават населението си – Бургас, Варна, Кърджали, Пловдив и София-град. Причината е положителният миграционен баланс, който успява да компенсира естествената загуба на население.

Това не е просто поредица от числа. Всъщност те разказват историята на България, която в продължение на три десетилетия постепенно губи население. И зад всяка цифра стоят реални последствия – по-малко деца в училищата, по-малко хора в трудоспособна възраст, повече възрастни хора, недостиг на работна ръка и все по-трудно поддържане на услуги и инфраструктура в малките населени места.

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► Не просто сме по-малко – ставаме и по-възрастни

Демографската криза не се измерва само с това колко души живеят в България. Важен е и въпросът как изглежда това население – колко са децата, колко са хората в трудоспособна възраст и колко са възрастните.

На пръв поглед може да изглежда, че проблемът се свежда до ниската раждаемост. Картината обаче е по-сложна. През 2024 г. България дори е страната с най-висок коефициент на плодовитост в Европейския съюз – 1,72 деца на жена. Това обаче все още е под нивото от 2,1 деца на жена, което от Eurostat се приема като ориентир за възпроизводство на населението при отсъствие на миграция.

Основният проблем е, че днес потенциалните родители са по-малко като брой, а населението вече е силно застаряло. В края на 2025 г. хората на 65 и повече години са 1,56 милиона, или 24,3% от населението на страната. За сравнение, децата под 15 години са 891 674, или 13,9%. Средната възраст на населението достига 45,4 години.

Данните на Eurostat показват същата картина и в европейски контекст. Към 1 януари 2025 г. медианната възраст в България е 47,3 години – една от най-високите в Европейския съюз. По този показател страната е на второ място заедно с Португалия, след Италия.

И тук демографията вече се превръща в икономически проблем. В края на 2025 г. 3,76 милиона души са в трудоспособна възраст – 58,6% от населението. В същото време 26,5% са над трудоспособна възраст. Още по-показателен е коефициентът на демографско заместване: на всеки 100 души, които излизат от трудоспособна възраст, се падат само 75 души, които навлизат в нея.

Това означава, че проблемът постепенно се пренася от демографията към икономиката. По-малкото хора в трудоспособна възраст означават по-малко потенциални работници и по-голяма тежест върху системите за пенсии, здравеопазване и социална защита. Самият Eurostat посочва застаряването на населението като фактор с последици за пенсионните системи, държавните приходи и предоставянето на здравни и социални услуги.

Така се оформя един затворен кръг. По-малкото деца днес означават по-малко потенциални родители утре. Застаряването увеличава броя на хората извън трудоспособна възраст, докато поколението, което ги замества, е по-малобройно. А отрицателният естествен прираст продължава да намалява общия брой на населението.

Миграцията може да забави този процес – както вече показват данните за 2025 г. – но не може сама да реши проблема. Затова демографската криза на България не е само въпрос на раждаемост. Тя е съчетание от малко на брой нови поколения, висока смъртност, застаряващо население и недостатъчно хора, които влизат в трудоспособна възраст.

И именно тук започва най-трудният въпрос: Какво може да направи държавата?

Тези числа показват мащаба на проблема, но и неговата география. Най-много напълно обезлюдени населени места има в областите Велико Търново – 63, и Габрово – 60. Следват Благоевград, Кърджали, Кюстендил и София с по 9, Смолян и Стара Загора с по 8 и Хасково със 7. Така обезлюдяването се оказва особено силно в части от Централна Северна България, Северозапада, планинските и пограничните райони.

Проблемът обаче започва много преди едно населено място да достигне нула жители. Обезлюдяването е постепенен процес. Намаляването на младото население поставя под натиск училищата, обществения транспорт, търговските обекти и други услуги. А когато възможностите за образование, работа и достъп до услуги намаляват, животът в малките населени места става още по-труден.

Точно тази тенденция се вижда и в официалните документи за регионалното развитие. Проектът на Националната концепция за регионално и пространствено развитие 2026–2040 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството показва мащаба на проблема и отвъд напълно обезлюдените места. Към края на 2024 г. общо 1 800 населени места, или 34,3% от всички в страната, са с до 100 жители.

Още по-показателен е погледът не само към населените места, а към техните землища. Според същия документ към края на 2024 г. в България има 40 землища без население. В сравнение с данните, използвани при предходната Национална концепция за пространствено развитие през 2019 г., броят на напълно обезлюдените землища се е увеличил с 15. Увеличава се и броят на землищата с много малко население.

Така едно населено място може формално да продължава да съществува, но постепенно да загуби функцията си на място, в което хората реално живеят и получават услуги. Затова обезлюдяването не е просто въпрос на статистика. То променя начина, по който функционира цялата територия.

► Когато хората намаляват, услугите също стават по-трудни

Един от най-сериозните проблеми пред малките населени места е достъпът до услуги. Когато жителите са малко и са разпръснати на голяма територия, поддържането на училище, медицинска помощ, обществен транспорт или административни услуги става по-скъпо и по-трудно.

Това създава своеобразен демографски кръг. Когато в едно село няма достатъчно работни места, младите хора го напускат. Така липсата на хора води до липса на услуги, а липсата на услуги води до още по-голямо изселване.

Този проблем е отчетен и в официалната Национална здравна стратегия. В нея е посочено, че продължава тенденцията на обезлюдяване на населени места, предимно на селата, особено в пограничните северозападни и югоизточни райони. Документът определя това като сериозен проблем за икономическото развитие и за държавното и регионалното управление.

Следователно въпросът не е само дали в едно село живеят 20, 50 или 100 души. Въпросът е дали тези хора могат да получат необходимите услуги, без да пътуват десетки километри.

► Докато селата се свиват, големите градове растат

Обезлюдяването не протича еднакво навсякъде. Докато малките населени места губят жители, големите градове концентрират все повече икономическа активност, образование, работни места и услуги.

Това също се вижда в данните на НСИ. Към края на 2025 г. в градовете живеят 4 745 686 души, или 73,9% от населението на страната, докато в селата живеят 1 677 521 души, или 26,1%. Само шестте града с население над 100 хиляди души концентрират 35,8% от населението на България.

Така се оформя един от парадоксите на демографската криза. България губи население като цяло, но едновременно с това хората се концентрират във все по-малък брой големи градски центрове. Докато едни части на страната се обезлюдяват, други привличат население, което увеличава натоварването върху жилищната среда, инфраструктурата и публичните услуги.

Именно затова обезлюдяването на селата не може да бъде решено единствено с мерки за насърчаване на раждаемостта. Дори, ако броят на родените деца се увеличи, това няма автоматично да върне населението в райони, в които липсват работни места, транспорт, здравеопазване и образование.

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► България не е сама, но е сред най-засегнатите

Демографският спад не е само български проблем. Населението застарява и естественият прираст е отрицателен в голяма част от Европейския съюз. България обаче е сред държавите, в които процесът е най-силен.

По данни на Eurostat между 1 януари 2005 г. и 1 януари 2025 г. населението на Европейския съюз като цяло се е увеличило с около 4%. Зад общия ръст обаче стоят две различни тенденции – населението се увеличава в 19 държави, докато в осем намалява.

България е сред най-силно засегнатите. За тези 20 години населението на страната се е свило с около 16%. По-голям относителен спад в Европейския съюз има единствено Латвия – 17%. След България се нареждат Литва със спад от 14%, Румъния с 11% и Хърватия с 10%. При нито една от изброените държави положителната миграция не успява да компенсира загубата от отрицателния естествен прираст.

Картината за отделни години обаче може да бъде различна от дългосрочната тенденция. Има европейски държави, в които броят на починалите също надвишава този на родените, но положителната международна миграция успява да компенсира естествения спад. Това показва колко голямо значение придобива миграцията за демографското развитие на Европа.

В други европейски държави се случва нещо различно. Германия, Гърция, Хърватия, Литва, Португалия и редица други страни също имат повече починали, отколкото родени, но успяват да увеличат населението си благодарение на положителната миграция.

Така европейското сравнение показва, че България не е изправена пред уникален проблем. Особеното е неговият мащаб. За две десетилетия страната регистрира втория най-голям относителен спад на населението в Европейския съюз. А това поставя въпроса не само как България да увеличи раждаемостта, но и как да задържа младите хора, да привлича обратно българи от чужбина и да интегрира хората, които избират да живеят и работят тук

► Има ли държавата план?

Проблемът с обезлюдяването вече е част от официалните политики на държавата. Актуализираната национална стратегия за демографско развитие 2012–2030 г. поставя сред основните цели забавянето на темповете на намаляване на населението и създаването на условия за неговото дългосрочно стабилизиране.

На регионално ниво Министерството на регионалното развитие и благоустройството поставя акцент върху намаляването на териториалните дисбаланси. Проектът на Националната концепция за регионално и пространствено развитие 2026–2040 г. предвижда по-балансирано и устойчиво развитие на регионите и подобряване на достъпа до качествени услуги.

Това показва, че държавата разпознава проблема. Предизвикателството е тези цели да се превърнат в реална промяна за хората, които все още живеят в най-малките и отдалечени населени места.

Защото едно село не изчезва в момента, в който последният човек си тръгне. То започва да изчезва много по-рано – когато младите престанат да виждат причина да останат, когато училището затвори врати, когато автобусът спре да идва и когато достъпът до лекар се превърне в пътуване до друг град.

Затова 192-те населени места без жители през 2025 г. не са просто статистика. Те са крайният резултат от дълъг процес. А истинското предизвикателство пред държавата е не само да спира изчезването на населените места, а да направи така, че хората да имат причина да останат там, да се върнат или да изберат да живеят на това място.

Това показва важна промяна в начина, по който държавата гледа на проблема. Целта вече не е просто България отново да стане държава с растящо население. Част от политиката е страната да се приспособи към реалността на по-малобройно и по-възрастно население.

До сходен извод достига и Световната банка. В специалния си доклад Mitigating the Economic Impact of an Aging Population: Options for Bulgaria институцията разглежда демографската криза не само като въпрос на броя на населението, а като предизвикателство пред икономиката, пазара на труда, пенсионната система, здравеопазването и публичните финанси.

Според анализа отговорът не може да бъде една-единствена мярка. Намаляващият брой хора в трудоспособна възраст трябва да бъде компенсиран с по-висока производителност, по-голямо участие на населението на пазара на труда и инвестиции в образование и умения. Едновременно с това застаряването изисква устойчиви пенсионни системи, по-ефективно здравеопазване и развитие на услугите за дългосрочна грижа.

Ето и няколко примерa от годишните отчети, които дават по-ясна представа как тези намерения изглеждат на практика.

Отчетът за 2024 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие показва, че мерките се простират далеч отвъд финансовото подпомагане на семействата. Те включват заетост, образование, грижа за децата, квалификация, здравеопазване и адаптиране към застаряването на населението.

Един от примерите е проектът „Родители в заетост“, чрез който се осигурява грижа за деца и едновременно с това работа за безработни лица като детегледачи. През 2024 г. по проекта са сключени 994 трудови договора. Друга мярка подпомага безработни, които приемат работа на повече от 50 километра от дома си, като покрива част от разходите им за детска ясла или градина, жилищен наем и интернет.

Държавата отчита и мерки, насочени към младите хора. Чрез програми за младежка заетост се предоставят възможности за стаж, обучение и работа на младежи до 29-годишна възраст.

Връзката между демографията и обезлюдяването се вижда особено ясно в образованието. През 2024 г. държавата поддържа 944 средищни и 270 защитени детски градини, части от детски градини и училища. За защитените образователни институции са предоставени над 14 млн. лева допълнително финансиране. Това е един от начините да бъде запазен достъпът до образование там, където малкият брой деца иначе би поставил под въпрос съществуването на училище или детска градина.

Другата посока е адаптирането към вече настъпилото застаряване. Стратегията насърчава по-дългото участие на възрастните хора на пазара на труда, обучението и квалификацията през целия живот и развитието на социални и здравни услуги, които да отговарят на нуждите на едно по-възрастно общество.

Така държавната политика постепенно се движи в две посоки. От една страна, тя се опитва да влияе върху причините за демографската криза – условията за създаване и отглеждане на семейство, заетостта, здравето и миграцията. От друга, все по-голяма част от усилията са насочени към приспособяване към последствията, които вече са настъпили – по-малко деца, застаряващо население, недостиг на работна сила и населени места, в които поддържането на основни услуги става все по-трудно.

► Какво препоръчват учените?

Част от отговорите на въпроса как България може да реагира на демографската криза са формулирани още преди повече от десетилетие. През 2015 г. Българската академия на науките разработва по поръчка на Министерството на труда и социалната политика доклада „Цели, приоритети и политики за изпълнение на стратегията за демографско развитие на Република България“. В него учените предлагат промени, които далеч не се ограничават до увеличаване на финансовите помощи за раждане на дете.

Един от основните акценти е създаването на среда, в която да си родител и да имаш професионален живот могат да бъдат съчетавани по-лесно.Сред предложенията са разширяване на достъпа до детски ясли и градини и компенсиране на родителите, когато за детето им няма осигурено място – мярка, която впоследствие намира място и в държавната политика. И още - развитие на почасови и други алтернативни форми на грижа и стимулиране на работодателите да подпомагат служителите с малки деца. БАН предлага и повече възможности за гъвкаво работно време, непълна заетост и дистанционна работа за родители.

Зад тези предложения стои идеята, че решението дали едно семейство да има дете не зависи единствено от размера на еднократната или месечната помощ. То е свързано със сигурността на доходите, възможността родителите да продължат професионалното си развитие и наличието на достъпни услуги за децата.

Докладът поставя също толкова силен акцент върху миграцията и регионалните различия. Според авторите емиграцията трудно може да бъде ограничена чрез пряка демографска мярка, защото решението на хората да останат или да напуснат зависи от работните места, доходите, сигурността, образованието и качеството на живот. Затова сред препоръките е сближаване на условията за живот между отделните райони и между града и селото, както и по-равномерно териториално разпределение на населението.

Още през 2015 г. БАН предлага и промяна във фокуса на миграционната политика – от опитите да бъде ограничавана емиграцията към по-активно управление на имиграцията и използване на нейния демографски потенциал. И както вече описахме - десет години по-късно тази препоръка звучи особено актуално. През 2025 г. миграционният баланс на България вече е положителен с над 35 хил. души. Но това все още не е достатъчно.

Така препоръките на БАН стигат до същия основен извод, който се открива и в анализите на Световната банка: демографската криза не може да бъде решена с една мярка. Семейната политика, пазарът на труда, образованието, здравеопазването, миграцията и регионалното развитие трябва да работят в една посока. Защото решението на един човек дали да има дете, дали да остане в родния си град и дори дали да остане в България зависи в крайна сметка от това какъв живот може да изгради там.

През годините стратегическите цели са превръщани в годишни планове, а Министерството на труда и социалната политика публикува отчети за тяхното изпълнение. Сред мерките остават подкрепата за раждаемостта и семействата, репродуктивното здраве, намаляването на смъртността, активното стареене, заетостта и повишаването на квалификацията.

И тук се появява трудният въпрос. Ако България има демографска стратегия от 2006 г., ежегодни планове и множество секторни политики, защо населението продължава да намалява?

Отговорът не е, че нищо не е направено. По-скоро мащабът и инерцията на демографската промяна се оказват по-големи от ефекта на предприетите политики. Част от мерките могат да облекчат последствията, други дават резултат след години, а трети зависят от фактори, които не могат да бъдат променени само с една социална програма – доходи, образование, здравеопазване, жилищна среда, регионално развитие и перспективите, които младите хора виждат пред себе си.

Затова въпросът пред държавата вече не е само как да увеличи броя на населението, а как да направи така, че една по-малка и по-възрастна България да остане икономически и социално жизнеспособна.

Защото в крайна сметка демографската криза не се измерва само в това колко милиона души ще живеят в България след 10, 20 или 30 години. Тя се измерва и в това колко места на картата ще останат истински живи – с хора, работа, училище, лекар и причина някой да избере да остане там.