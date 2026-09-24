Министърът на отбраната Димитър Стоянов се срещна със заместник-министъра на националната отбрана на Полша Цезари Томчик. Двустранните разговори се проведоха в рамките на официалното посещение на премиера Румен Радев в страната.

Сред водещите теми беше възможността Полша да предостави на България резервни части за самолетите МиГ-29. Министър Стоянов изрази благодарност за оказаното от полската страна съдействие и за готовността за намиране на практическо решение на предизвикателствата пред българската военна авиация.

Министърът на отбраната: България е питала Полша за резервни части за МиГ-29

„За нас е важно да запазим необходимите способности до пълното изграждане на новата ни изтребителна авиация. Всяка възможност за поддържане на летателната годност на МиГ-29 има пряко значение за охраната на въздушното ни пространство“, заяви Стоянов. Българската страна е предоставила списък с необходимите резервни части и по време на срещата бяха обсъдени възможностите на полската страна за осигуряването им.

Друг акцент в разговора беше европейският инструмент SAFE. „Полша вече има практически опит, от който България може да се възползва. За нас е важно да използваме максимално възможностите, които SAFE предоставя за развитието на отбранителните способности“, посочи министър Стоянов.

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Обсъдени бяха и възможностите за обмен на експертен опит по придобиването и експлоатацията на самолетите F-16, като от българска страна беше предложено провеждането на работни срещи между експертите на двете държави с цел запознаване с полския опит при решаването на практически въпроси, свързани с F-16.

По време на срещата бяха дискутирани развитието на военнотехническото сътрудничество и потенциалът за реализация на конкретни проекти от взаимен интерес, включително чрез по-активно взаимодействие между отбранителните индустрии на България и Полша. Отбелязано беше, че подписаната годишна програма за двустранно сътрудничество за 2026 г. поставя акцент върху обучението и подготовката на военнослужещи.

Редактор: Цветина Петрова